Най-новото попълнение на Локо (Пд) с тежка контузия днес, ще претърпи две операции

Последното ново попълнение на Локомотив (Пловдив) Крист Лонгвил получи тежка контузия. По време на днешната тренировка той счупил левия си крак на две места, като при ситуацията липсваше единоборство с друг играч, гласи официалното съобщение на клуба.

"Контузията наложи бърза реакция от страна на лекарския щаб, като Крист бе откаран веднага към болницата. Там той ще претърпи две операции, ще му бъде поставена и пластина, която впоследствие ще бъде махната.

Крист Лонгвил ще отсъства от терените в следващите поне 4 месеца. В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване!", се казва още в обръщението на "смърфовете".