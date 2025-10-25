Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Най-новото попълнение на Локо (Пд) с тежка контузия днес, ще претърпи две операции

Най-новото попълнение на Локо (Пд) с тежка контузия днес, ще претърпи две операции

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 647
  • 0
Най-новото попълнение на Локо (Пд) с тежка контузия днес, ще претърпи две операции

Последното ново попълнение на Локомотив (Пловдив) Крист Лонгвил получи тежка контузия. По време на днешната тренировка той счупил левия си крак на две места, като при ситуацията липсваше единоборство с друг играч, гласи официалното съобщение на клуба.

"Контузията наложи бърза реакция от страна на лекарския щаб, като Крист бе откаран веднага към болницата. Там той ще претърпи две операции, ще му бъде поставена и пластина, която впоследствие ще бъде махната.

Крист Лонгвил ще отсъства от терените в следващите поне 4 месеца. В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване!", се казва още в обръщението на "смърфовете".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 41798
  • 17
Септември (Тервел) срази Бенковски

Септември (Тервел) срази Бенковски

  • 25 окт 2025 | 15:54
  • 1012
  • 1
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 30235
  • 27
Стамен Белчев: Безобразно представяне

Стамен Белчев: Безобразно представяне

  • 25 окт 2025 | 15:17
  • 1795
  • 2
Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

  • 25 окт 2025 | 15:13
  • 1344
  • 0
Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

  • 25 окт 2025 | 14:56
  • 23203
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 81791
  • 157
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 21947
  • 13
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 16819
  • 16
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 30235
  • 27
Манчестър Юнайтед влезе в топ 4 след трета поредна победа

Манчестър Юнайтед влезе в топ 4 след трета поредна победа

  • 25 окт 2025 | 21:26
  • 9980
  • 10
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 4592
  • 0