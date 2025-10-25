Популярни
  3. Драгоман с втора победа след обрат срещу Миньор

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 137
  • 2
Волейболистките на Драгоман постигнаха втора поредна победа в женската "Demax+" Лига, след като направиха обрат като домакини на новака Миньор (Перник) и се наложиха с 3:1 (19:25, 26:24, 25:18, 25:21) в среща от втория кръг на първенството.

По този начин воденият от Антон Петров тим е с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране, а перничанки записаха втора поредна загуба. В следващия 3-и кръг Драгоман ще гостува на Славия, а Миньор ще играе с шампиона Марица в Пловдив.

След като загуби категорично първия гейм с 19:25, домакините се измъкнаха много трудно във втората част с 26:24, за да изравнят за 1:1. След това Драгоман наложиха играта си и спечелиха с 3:1.

