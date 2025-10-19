Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Драгоман стартира с победа над Марица 2022

Драгоман стартира с победа над Марица 2022

  • 19 окт 2025 | 19:11
  • 504
  • 0
• 19 окт 2025 | 19:11

Отборът на Драгоман стартира с победа сезона в женската Demax+ лига, след като надделя при гостуването си на Марица 2022 (Пловдив) с 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:22) в последната среща от първия кръг на шампионата.

Марица започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Марица започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски

Гостите започнаха по-силно и поведоха с 15:9 в средата на първия гейм, но пловдивският тим намали до 20:22. Все пак Драгоман не изпусна инициативата и затвори първата част при 25:21. Във втория гейм ролите се размениха и Марица 2022 бе отборът, който диктуваше събитията на полето. След 10:10 домакините постепенно натрупаха аванс, който задържаха до края, за да възстановят равенството след 25:19. Ключов за изхода от сблъсъка се оказа третият гейм, в който тимът на Драгоман съумя да се наложи с 25:21 и това даде необходимата увереност в състава, за да може впоследствие да затвори мача след успех и в четвъртата част с 25:22.

Във втория кръг на първенството Драгоман ще е домакин на новака Миньор (Перник), докато Марица 2022 ще играе с първия тим на шампионките от Марица.

Резултати от първия кръг в в женската Demax+ лига:

Марица (Пловдив) - Левски София 3:0 (25:15, 25:16, 25:22)

Марица 2022 - Драгоман 1:3 (21:25, 25:19, 21:25, 22:25)

Варна ДКС - Дея спорт (Бургас) 0:3 (19:25, 16:25, 17:25)

Миньор (Перник) - ЦПВК 1:3 (16:25, 22:25, 25:23, 24:26)

Славия - ЦСКА 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)

