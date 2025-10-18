Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  ЦПВК се справи с новака Миньор

ЦПВК се справи с новака Миньор

  • 18 окт 2025 | 19:26
  • 186
  • 1
ЦПВК се справи с новака Миньор

Отборът на ЦПВК стартира с победа новия сезон в женската Demax+ лига. Момичетата на Евелина Цветанова се справиха и се наложи като гости на новака Миньор (Перник) с 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 26:24) в мач от първия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Борис Гюдеров".

Волейболистките от ЦПВК имаха ясно превъзходство само в първата част - 25:16. Във втория гейм ЦПВК отново спечели, но след много по-оспорвана борба с 25:22. Миньор взе третия гейм с 25:23, а в четвъртия изравни при 24:24, но последните две точки бяха за софиянки за крайното 26:24.

ЦСКА победи Славия в първия мач от новия сезон в женското първенство
ЦСКА победи Славия в първия мач от новия сезон в женското първенство

Във втория кръг ЦПВК ще играе със Славия, докато Миньор ще гостува на Драгоман. И двете срещи са в събота (25 октомври) съответно от 16,00 и 17,00 часа.

