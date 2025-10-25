Популярни
Най-новото попълнение на Звезда пристигна в Белград

  • 25 окт 2025 | 20:19
  • 414
  • 0
Джаред Бътлър, най-новото попълнение на Цървена звезда, пристигна в Белград, а на летището в сръбската столица го посрещнаха представителите на клуба Милан Дозет и Игор Вуйчич. Американецът, който наскоро подписа договор с „червено-белите“, след медицинските прегледи вече ще бъде на разположение на треньора Саша Обрадович.

Бътлър пристигна в Сърбия в ранния следобед, а на летището го посрещнаха представители на клуба, с които Джаред проведе кратък разговор.

Бътлър има 148 мача в НБА със средно по 6,7 точки, 1,5 борби и 2,8 асистенции, като е играл за Юта Джаз, Оклахома Сити Тъндър, Вашингтон Уизардс и Филаделфия 76ърс. Именно от най-добрия си сезон в НБА, който имаше с екипа на Сиксърс (в 28 мача средно записа по 12 точки и 5 асистенции), той пристига в Белград.

Снимки: Gettyimages

