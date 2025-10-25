Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Илиан Илиев: Можехме да вкараме и в двете полувремена

Илиан Илиев: Можехме да вкараме и в двете полувремена

  • 25 окт 2025 | 17:44
  • 312
  • 1
Илиан Илиев: Можехме да вкараме и в двете полувремена

Наставникът на Черно море Илиан Илиев бе разочарован от изпуснатата победа при визитата на Славия. Специалистът е на мнение, че “моряците” са имали достатъчно положения за гол, но не са успели да се възползват.

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

“Не ни стигна да отбележим гол и съответно не успяхме да победим. Теренът не бе добър - не беше полят. Мъчихме се да играем. Имахме ситуации да вкараме и през двете полувремена. Мисля, че равномерно печелим точки като домакин и гост. Напуснаха ни доста важни играчи, като Сула и Попов, но мисля, че имаме добри заместници. Готвим се за следващия мач. Ако подцениш даден противник, може да страдаш. Предстоят ни тежки пътувания, но това е част от играта”, каза Илиев.

