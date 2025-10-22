Вирус в Лийдс може да даде шанс на Груев да играе

Вирус в тима на Лийдс може да се окаже възможност за Илия Груев. Йоркшърци се изправят срещу Уест Хам на "Елънд Роуд" в петък. Мениджърът на тима Даниел Фарке днес даде повече информация около контузените и болните в тима.

"Възстановяването на Ноа Окафор и Вили Ньонто върви добре, но те още не тренират пълноценно с отбора. Ще вземем решение за тях на по-късен етап. Вероятно е по-реалистично за Ноа да играе", сподели Фарке.

"Няколко играчи имат проблеми със заболяване. Итън Ампаду и Паскал Струйк пропуснаха днешната тренировка и са под въпрос. Ще видим койще бъде на разположение", допълни той.

Daniel Farke's injury update v West Ham:



- Gnonto: doubt (failed to complete training)

- Okafor: doubt (failed to complete training)

- Ampadu: doubt (missed training today)

- Struijk: doubt (missed training today)

- Gray: Back in training.#lufc https://t.co/OHmS4rphQr — Leeds United News (@leeds_utd_news) October 22, 2025

Илия Груев напоследък не получава шансове за изява в Лийдс, но евентуално отсъстиве на Ампаду може да го върне в състава. Йоркшърци се намират на три точки над зоната на изпадащите и ще се изправят срещу отбор, който има само четири точки от началото на сезона.

Въпреки слабото представяне на Уест Хам, Фарке предупреди, че неговият тим го чака тежък мач срещу "доказан в елита отбор". Наставникът на Лийдс допълни, че е е доволен от начина, по който играят футболистите му, но каза още, че те трябва да "реализират положенията си".

