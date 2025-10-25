Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Василев с ново поражение на младежките финали на ITF

Василев с ново поражение на младежките финали на ITF

  • 25 окт 2025 | 13:02
  • 247
  • 0
Василев с ново поражение на младежките финали на ITF

Александър Василев допусна четвърта загуба на Финалния турнир по тенис на най-добрите юноши за сезона ITF Junior Finals 2025 в Чънду (Китай).

Българинът отстъпи пред американеца Джак Кенеди с 4:6, 4:6 за 69 минути.

Василев имаше преднина от 4:3 и 40:0 при сервис на Кенеди в първия сет, но не успя да стигне до пробив, а след това загуби три поредни гейма до края на частта. Кенеди стигна до ранен пробив във във втория сет и успя да задържи преднината си за крайното 6:4.

В неделя Василев ще спори за седмото място с Оскари Палданиус (Финландия). 18-годишният българин вече изигра един мач със скандинавеца в турнира, като го загуби с 4:6, 4:6 във втория кръг от груповата фаза.

За финала на надпреварата се класираха Макс Шьонхаус (Германия) и Яник Александреску (Румъния).

Александър Василев е третият българин, който играе на Финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година.

