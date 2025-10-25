Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

Лос Анджелис Лейкърс постигнаха убедителна победа над Минесота Тимбъруулвс (128-110), като Лука Дончич поведе отбора с извънземно представяне.

Словенската звезда предложи истинско зрелище на паркета, завършвайки мача с 49 точки (5/12 от тройката), като освен това овладя 11 борби и бе на косъм от трипъл-дабъл, раздавайки 8 асистенции.

Дончич доминираше във всички аспекти на играта, получавайки ценна подкрепа от Остин Рийвс, който отбеляза 25 точки, и Руи Хачимура, който добави още 23.

Снимки: Imago