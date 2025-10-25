Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

  • 25 окт 2025 | 09:49
  • 360
  • 0
Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

Лос Анджелис Лейкърс постигнаха убедителна победа над Минесота Тимбъруулвс (128-110), като Лука Дончич поведе отбора с извънземно представяне.

Словенската звезда предложи истинско зрелище на паркета, завършвайки мача с 49 точки (5/12 от тройката), като освен това овладя 11 борби и бе на косъм от трипъл-дабъл, раздавайки 8 асистенции.

Дончич доминираше във всички аспекти на играта, получавайки ценна подкрепа от Остин Рийвс, който отбеляза 25 точки, и Руи Хачимура, който добави още 23.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

  • 25 окт 2025 | 02:42
  • 993
  • 0
Фенербахче спечели голямото турско дерби

Фенербахче спечели голямото турско дерби

  • 25 окт 2025 | 00:35
  • 1190
  • 0
Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

  • 25 окт 2025 | 00:24
  • 1346
  • 0
Апоел е сам на върха в Евролигата

Апоел е сам на върха в Евролигата

  • 25 окт 2025 | 00:01
  • 2948
  • 0
Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

  • 24 окт 2025 | 23:27
  • 3806
  • 0
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 18884
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 4411
  • 12
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 3688
  • 5
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 4266
  • 3
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 2515
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 3418
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 8222
  • 6