  Росарио Сентрал
  2. Росарио Сентрал
  Ди Мария класира Росарио Сентрал за Копа Либертадорес

Ди Мария класира Росарио Сентрал за Копа Либертадорес

  • 25 окт 2025 | 03:21
  • 205
  • 0
Ди Мария класира Росарио Сентрал за Копа Либертадорес

След едногодишно отсъствие Росарио Сентрал се завръща в Копа Либертадорес. Класирането беше подпечатано с гол на Анхел Ди Мария, който осигури на тима и място в плейофите на аржентинското първенство, въпреки че остават още три кръга до края на редовния сезон.

Отборът на бившата звезда на Бенфика, Пари Сен Жермен и Реал Мадрид постигна победа с 1:0 като гост на Сармиенто Хунин в отложен мач от 7-ия кръг. Единственото попадение падна в 84-ата минута, когато самият Ди Мария спечели и реализира дузпа.

След края на срещата ветеранът призна, че е развълнуван от възможността отново да играе в Копа Либертадорес, което е била и една от причините да се завърне в родината си.

Той благодари на съотборниците си, които „са дали живота си“ за фланелката.

Росарио Сентрал е вторият аржентински клуб, който си осигурява участие в турнира този сезон, след като Платенсе го направи като лидер в годишната ранглиста.

Откакто се завърна в Росарио Сентрал, Ди Мария е отбелязал шест гола и е направил две асистенции в 13 мача, всички като титуляр.

