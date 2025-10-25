Ди Мария класира Росарио Сентрал за Копа Либертадорес

След едногодишно отсъствие Росарио Сентрал се завръща в Копа Либертадорес. Класирането беше подпечатано с гол на Анхел Ди Мария, който осигури на тима и място в плейофите на аржентинското първенство, въпреки че остават още три кръга до края на редовния сезон.

Отборът на бившата звезда на Бенфика, Пари Сен Жермен и Реал Мадрид постигна победа с 1:0 като гост на Сармиенто Хунин в отложен мач от 7-ия кръг. Единственото попадение падна в 84-ата минута, когато самият Ди Мария спечели и реализира дузпа.

След края на срещата ветеранът призна, че е развълнуван от възможността отново да играе в Копа Либертадорес, което е била и една от причините да се завърне в родината си.

Той благодари на съотборниците си, които „са дали живота си“ за фланелката.

Росарио Сентрал е вторият аржентински клуб, който си осигурява участие в турнира този сезон, след като Платенсе го направи като лидер в годишната ранглиста.

Откакто се завърна в Росарио Сентрал, Ди Мария е отбелязал шест гола и е направил две асистенции в 13 мача, всички като титуляр.