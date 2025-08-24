Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюелс Олд Бойс
  3. Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

  • 24 авг 2025 | 12:27
  • 1973
  • 0
Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

37-годишният Анхел Ди Мария се превърна в герой за Росарио Сентрал в дербито с Нюелс Олд Бойс от 6-ия кръг на аржентинското първенство Клаусура. Ветеранът стана автор на единственото попадение в Класико Росарино в 82-рата минута с фантастично изпълнение от пряк свободен удар. Така световният шампион с Аржентина от Мондиал 2022 изведе Росарио Сентрал до победата с 1:0.

Три минути след гола на Ди Мария защитникът на Нюелс Олд Бойс Лусиано Лоло получи червен картон и това улесни задачата на Росарио да задържи добрия резултат.

Ди Мария и компания са с 2 победи и 4 равенства (общо) 10 точки дотук. Нюелс Олд Бойс е с 1 победа, 3 равенства и 2 поражения.

Снимка Club Atlético Rosario Central / Facebook

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 4840
  • 9
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 4437
  • 12
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4133
  • 4
Алегри: Не може да получаваме толкова леки голове

Алегри: Не може да получаваме толкова леки голове

  • 24 авг 2025 | 06:34
  • 2626
  • 2
Флик: Вярвахме в победата до самия край

Флик: Вярвахме в победата до самия край

  • 24 авг 2025 | 06:02
  • 3371
  • 2
Симеоне: Постепенно ще намерим най-добрата си форма

Симеоне: Постепенно ще намерим най-добрата си форма

  • 24 авг 2025 | 05:28
  • 2282
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 12535
  • 118
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 8007
  • 14
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 28650
  • 8
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 4840
  • 9
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4133
  • 4
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 4437
  • 12