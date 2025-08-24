Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

37-годишният Анхел Ди Мария се превърна в герой за Росарио Сентрал в дербито с Нюелс Олд Бойс от 6-ия кръг на аржентинското първенство Клаусура. Ветеранът стана автор на единственото попадение в Класико Росарино в 82-рата минута с фантастично изпълнение от пряк свободен удар. Така световният шампион с Аржентина от Мондиал 2022 изведе Росарио Сентрал до победата с 1:0.

Три минути след гола на Ди Мария защитникът на Нюелс Олд Бойс Лусиано Лоло получи червен картон и това улесни задачата на Росарио да задържи добрия резултат.

Ди Мария и компания са с 2 победи и 4 равенства (общо) 10 точки дотук. Нюелс Олд Бойс е с 1 победа, 3 равенства и 2 поражения.

🚨 ABSOLUTE SCENES! 🇦🇷



Angel Di María’s sensational late free-kick against Rosario Central’s biggest rivals, Newell’s Old Boys. 🍷pic.twitter.com/LBHCYNG9nz — Polymarket FC (@PolymarketFC) August 23, 2025

El golazo de Ángel para el triunfo Clásico 🤯#VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/SHC7F6Gcm7 — Rosario Central (@RosarioCentral) August 23, 2025

SI, PUSIMOS LA FIESTA 😮‍💨 pic.twitter.com/1K4qtfGJBp — Rosario Central (@RosarioCentral) August 24, 2025

Снимка Club Atlético Rosario Central / Facebook