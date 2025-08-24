Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

37-годишният Анхел Ди Мария се превърна в герой за Росарио Сентрал в дербито с Нюелс Олд Бойс от 6-ия кръг на аржентинското първенство Клаусура. Ветеранът стана автор на единственото попадение в Класико Росарино в 82-рата минута с фантастично изпълнение от пряк свободен удар. Така световният шампион с Аржентина от Мондиал 2022 изведе Росарио Сентрал до победата с 1:0.
Три минути след гола на Ди Мария защитникът на Нюелс Олд Бойс Лусиано Лоло получи червен картон и това улесни задачата на Росарио да задържи добрия резултат.
Ди Мария и компания са с 2 победи и 4 равенства (общо) 10 точки дотук. Нюелс Олд Бойс е с 1 победа, 3 равенства и 2 поражения.
Снимка Club Atlético Rosario Central / Facebook