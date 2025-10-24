Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Чиликов: Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме

Чиликов: Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме

  • 24 окт 2025 | 23:24
  • 153
  • 0
Чиликов: Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме

Разочарован съм от играта и поведението на отбора ни през второто полувреме, каза за БТА Георги Чиликов след успеха на Дунав над Спортист (Своге) с 4:0.

Старши треньорът на "драконите" изгледа мача от 13-тия кръг на Втора лига от трибуните на Градския стадион в Русе, тъй като получи червен картон в предишния двубой на тима - гостуването на Марек в Дупница, завършило 1:1.

Дунав се откъсна, внукът на Марги Хранова с хеттрик
Дунав се откъсна, внукът на Марги Хранова с хеттрик

Срещу Спортист русенци поведоха с 3:0 още на почивката с две попадения на Кристиян Бойчев в 5-ата и 32-рата минута, а между тях и Билал Ел Баккали вкара от дузпа в 14-тата минута. В 65-ата минута Бойчев оформи своя хеттрик, а след това гостите изпуснаха на няколко пъти да намалят изоставането си.

"Добри начални минути, но пълно разочарование от второто полувреме. Типично по български, след като поведохме. Не е проблем резултатът, а поведението", заяви Чиликов.

Той отдаде донякъде отпускането на футболистите на Дунав през втората част и на мисълта за предстоящия мач срещу Локомотив (Пловдив). Двата отбора се срещат във вторник от 18:45 часа в двубой от 1/16-финалите на турнира за Купата на България.

"Има достатъчно време до този мач, ще излезем за сериозна битка", каза още Чиликов. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

  • 24 окт 2025 | 22:01
  • 22440
  • 25
Карабельов и Партизан отново поведоха колоната в Сърбия

Карабельов и Партизан отново поведоха колоната в Сърбия

  • 24 окт 2025 | 21:50
  • 687
  • 0
Дунав се откъсна, внукът на Марги Хранова с хеттрик

Дунав се откъсна, внукът на Марги Хранова с хеттрик

  • 24 окт 2025 | 20:58
  • 9293
  • 5
Лидерът дръпна пред останалите

Лидерът дръпна пред останалите

  • 24 окт 2025 | 20:50
  • 25797
  • 8
Трите хикса обясни какво се е случило с Тодор Неделев

Трите хикса обясни какво се е случило с Тодор Неделев

  • 24 окт 2025 | 19:51
  • 7575
  • 1
Гьоко щастлив: Има сплотеност! Всички са като мои деца

Гьоко щастлив: Има сплотеност! Всички са като мои деца

  • 24 окт 2025 | 19:48
  • 1291
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

  • 24 окт 2025 | 22:01
  • 22440
  • 25
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 7351
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 19143
  • 4
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 36053
  • 39
Милан 1:2 Пиза, Нзола шокира "росонерите"

Милан 1:2 Пиза, Нзола шокира "росонерите"

  • 24 окт 2025 | 23:29
  • 4848
  • 11
Лидерът дръпна пред останалите

Лидерът дръпна пред останалите

  • 24 окт 2025 | 20:50
  • 25797
  • 8