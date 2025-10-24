Чиликов: Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме

Разочарован съм от играта и поведението на отбора ни през второто полувреме, каза за БТА Георги Чиликов след успеха на Дунав над Спортист (Своге) с 4:0.

Старши треньорът на "драконите" изгледа мача от 13-тия кръг на Втора лига от трибуните на Градския стадион в Русе, тъй като получи червен картон в предишния двубой на тима - гостуването на Марек в Дупница, завършило 1:1.

Дунав се откъсна, внукът на Марги Хранова с хеттрик

Срещу Спортист русенци поведоха с 3:0 още на почивката с две попадения на Кристиян Бойчев в 5-ата и 32-рата минута, а между тях и Билал Ел Баккали вкара от дузпа в 14-тата минута. В 65-ата минута Бойчев оформи своя хеттрик, а след това гостите изпуснаха на няколко пъти да намалят изоставането си.

"Добри начални минути, но пълно разочарование от второто полувреме. Типично по български, след като поведохме. Не е проблем резултатът, а поведението", заяви Чиликов.

Той отдаде донякъде отпускането на футболистите на Дунав през втората част и на мисълта за предстоящия мач срещу Локомотив (Пловдив). Двата отбора се срещат във вторник от 18:45 часа в двубой от 1/16-финалите на турнира за Купата на България.

"Има достатъчно време до този мач, ще излезем за сериозна битка", каза още Чиликов.