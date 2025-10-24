Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

  • 24 окт 2025 | 22:23
  • 294
  • 0
Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

Националните състезателки по художествена гимнастика Ева Брезалиева и Сияна Алекова започнаха много добре участието си в петото издание на международния турнир "Gymnastika Solo Cup 2025" в Дубай (ОАЕ).  

При жените Брезалиева е четвърта във временното класиране с 56.450 точки, след като получи 28.250 за изпълнението си с обръч и 28.200 на топка. Тя се класира за финалите и на двата уреда.

Лидерка след първия ден е Алина Харнаско с 62.250 точки (31.100 обръч и 31.150 топка).

Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнир в Дубай
Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнир в Дубай

При родените 2011 година Сияна Алекова е втора в подреждането с 51.150 точки, след като има първа по сила оценка на бухалки 26.250 и втора на обръч 24.900. Води Кира Бабкевич (неутрален атлет) с 53.400 (27.200 на обръч и 26.200 на топка). Девойките играят само три уреда.

В надпреварата участват над 430 гимнастички в трите възрастови групи.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Ангелина Мелникова спечели още два медала на Световното в Джакарта

Ангелина Мелникова спечели още два медала на Световното в Джакарта

  • 24 окт 2025 | 16:42
  • 828
  • 0
Световната шампионка Ангелина Мелникова била на ръба да се откаже заради липсата на перспектива

Световната шампионка Ангелина Мелникова била на ръба да се откаже заради липсата на перспектива

  • 24 окт 2025 | 11:30
  • 836
  • 0
Валентина Георгиева след контузията: Имам вътрешна мотивация, винаги мога да се изправя на крака

Валентина Георгиева след контузията: Имам вътрешна мотивация, винаги мога да се изправя на крака

  • 23 окт 2025 | 15:17
  • 880
  • 1
Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнир в Дубай

Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнир в Дубай

  • 23 окт 2025 | 13:30
  • 679
  • 0
Елизабет Паисиева: С ансамбъл девойки ни предстои много работа, ще се стремим да бъдем различни

Елизабет Паисиева: С ансамбъл девойки ни предстои много работа, ще се стремим да бъдем различни

  • 23 окт 2025 | 08:48
  • 480
  • 0
Ясна е програмата на Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

Ясна е програмата на Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

  • 22 окт 2025 | 21:03
  • 655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

  • 24 окт 2025 | 22:01
  • 22416
  • 25
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 7330
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 19123
  • 4
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 36032
  • 39
Милан 1:2 Пиза, Нзола шокира "росонерите"

Милан 1:2 Пиза, Нзола шокира "росонерите"

  • 24 окт 2025 | 23:29
  • 4834
  • 11
Лидерът дръпна пред останалите

Лидерът дръпна пред останалите

  • 24 окт 2025 | 20:50
  • 25786
  • 8