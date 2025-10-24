Популярни
  • 24 окт 2025 | 21:42
  • 135
  • 0
Загуби за българите в поредния ден на Световното първенство по борба до 23 години

Петър Петров, Сали Салиев и Виктория Бойнова загубиха на Световното първенство по борба до 23 години в Нови Сад (Сърбия) и отпаднаха. 

При 74-килограмовите Петров претърпя поражение от номер 1 в света при мъжете Йошиносуке Аояги (Япония) с 0:10 в свободната борба. Съперникът му загуби в полуфиналите и българското участие приключи.

В категория до 92 кг Сали Салиев не успя срещу турчина Алперен Токгьоз с 0:6 и също отпадна.

При жените последната българка Виктория Бойнова (59 кг) бе спряна от Хюней Хурбанова (Азебайджан) с 1:8. Противничката й загуби на полуфиналите, което спря националката към репешажите.

В събота излизат четирима родни представители. В тежка категория до 125 кг Георги Иванов ще спори с Хакан Буюкчингил (Турция), бронзов медалист от рейтинговия турнир в Монголия този сезон. Иванов е двукратен европейски шампион за тази възраст, но все още няма медал от Световно първенство.

Айкан Сеид очаква победителя от двубоя между мексиканец и германец в категория до 79 кг. При 70-килограмовите Калоян Атанасов ще спори с Гога Отинашвили (Грузия), пети на световното до 20 години този сезон. В най-лека категория до 57 кг Ивайло Тисов ще излезе срещу молдовеца Йон Булгару, също пети на световното до 20 години през 2025-а.

Срещите започват от 11:00 часа. 

