  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Класиците останаха без отличие на Световното по борба до 23 г.

Класиците останаха без отличие на Световното по борба до 23 г.

  • 23 окт 2025 | 08:34
  • 264
  • 0
Класиците останаха без отличие на Световното по борба до 23 г.

Българските състезатели в класическия стил останаха без отличие на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 23 години в Нови Сад (Сърбия).

В категория до 60 килограма Кристин Петров стартира с победа над албанеца Микел Троплини, след като губеше с 0:3 в първата част. В следващия кръг той претърпя загуба от Мехрож Бахрамов (Узбекистан_ с 0:8 и отпадна. При 82-килограмовите Мартин Шишеков загуби на старта.

При жените Даниела Бръснарова (72 кг) и Ванеса Георгиева (76 кг) допуснаха поражения в първия кръг, съобщават от БФ Борба.

Днес надпреварата продължава без българско участие, а в петък излизат първите национали в свободния стил - Петър Петков (74 кг), Сали Салиев (92 кг), както и Виктория Бойнова (59 кг).

