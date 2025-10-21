Димитър Георгиев и Сергей Стоев не успяха да стигнат до репешажите на Световното по борба до 23 години

Популярни
  • 21 окт 2025 | 22:59
  • 211
  • 0
Победа раздели от репешаж двама от българските борци на Световното първенство за младежи и девойки до 23 години в Нови Сад, Сърбия. Димитър Георгиев и Сергей Стоев стартираха с успех в своите категории на класическата борба, а съперниците им, от които загубиха на осминафиналите, претърпяха поражения в полуфиналите.

При 67-килограмовите Георгиев победи в първия кръг със 7:6 Нестори Манила (Финландия), пети от световното до 23 години през 2023-а. В следващия кръ обаче българинът отстъпи пред унгареца Атила Йозса с 0:8. Димитър Георгиев е пети от Европейското първенство до 23 години през миналия сезон.

При 72-килограмовите Стоев също започна с успех с 3:1 над естонеца Артер Йеремеев, който е пети на Световното за юноши през миналата година. След това нациналът бе спрян с технически туш 0:8 от казахстанеца Мерей Мулитканов, пети от Световното за мъже този сезон. Сергей Стоев дебютира на шампионата в Нови Сад. По-рано тази година стана пети на Европейското за юноши до 20 години и участва на Световния шампионат в Самоков, където също направи дебют с 9-то място.

Останалите дебютанти за България загубиха на старта на първенството на сръбска земя – Калоян Иванов (55) и Михаил Мелехов (97).

В сряда излизат последните двама български представители при класиците.

Кристин Петров (60 кг) ще има за съперник Микел Тромплини (Албания). И двамата са дебютанти на шампионата.

Мартин Шишеков (82) ще спори с японеца Реон Какегава, който се бори и на двата стила, а през миналия сезон е трети на първенството на страната си при мъжете.

Шишеков стана седми на световното до 20 години, а сега ще направи дебют при по-големите.

В сряда участието си започват и жените. България ще има две представителки - Даниела Бръснарова (72) ще има за съперничка рускинята Лиляна Рожина, която се състезава под флага на UWW. Българката за първи път участва на състезание за тази възраст. Тя е пета на Европейско първенство до 20 години.

В тежка категория до 76 килограма Ванеса Георгиева (76 кг) ще излезе срещу Ифей Шен (Китай). Георгиева също дебютира на първенство за тази възраст. През 2025-а тя стана седма на Европейското до 23 години.

