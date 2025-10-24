Рекорден тайбрек и драма! Монтана излъга Черно море

В спиращ дъха мач Монтана изтръгна първа победа в efbet Супер Волей.

На старта на новия сезон в зала "Младост" в Монтана домакините надвиха Черно море с 3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26).

Двубоят бе белязан от обрати, напрегнати и драматични моменти. Монтана взе първите два гейма, но Черно море изравни. Тайбрекът се игра до 28-а точка, което е рекордно за efbet Супер Волей.

Оспорвана първа част предложи мачът в Монтана. Домакините успяха да измъкнат гейма при втората си възможност за това - 26:24. През втората част играчите на Даниел Пеев на няколко пъти взимаха аванс от 3-4 точки (8:4, 16:13), но гостите изравниха при 20-а точка. В края Монтана беше по-стабилният отбор и поведе с 2:0.

Черно море беше водещият тим в третия гейм. Гостите дръпнаха с 10:4. Въпреки че Монтана се доближи на точка (13:14), варненци не отстъпиха лидерството, като блокадата им работеше добре. До края на частта те увеличиха преднината си и намалиха изоставането си в геймовете.

Гостите продължиха в същия ритъм и в четвъртата част, в която диктуваха събитията на полето. Още в началото поведоха с 9:4, а малко по-късно с 16:10. До края разликата се запази и Черно море прати мача в тайбрек.

Монтана стартира по-добре в решителната пета част - 8:5. Черно море изравни при 12-а точка, след което започна голямата битка. Играта се водеше точка за точка. Монтана спаси седем мачбола, като успя да вземе мача при шестата си възможност - 28:26.

Николай Стефанов от домакините беше определен за най-полезен в мача. Той завърши с 14 точки. Кристиян Валчак беше най-резултатен за успеха със 17 точки (2 блокади). Бруно Рубо добави 11 (4 блокади). Виктор Бодуров (1 ас, 3 блокади) и Ейдер Бангера (2 блокади) отбелязаха по 10 точки за Монтана.

За Черно море Марсел Гуйондонг се отличи с 25 точки (1 ас), Симеон Димитров заби 18 точки (1 ас, 1 блокада), Майкъл Донован реализира 13 точки (2 аса, 1 блокада), а Виктор Йосифов е с 12 точки (6 блокади).

МОНТАНА ВОЛЕЙ - ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) 3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26)

МОНТАНА: Виктор Жеков 9, Кристиан Валчак 17, Николай Стефанов 14, Айдер Бангера 10, Виктор Бодуров 10, Бруно Рубо 11 - Калоян Ботев-либеро (Марк Михайлов 5, Георги Елчинов, Николай Захариев)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски 2, Марсел Гуиондонг 25, Мичел Донован 13, Симеон Димитров 18, Виктор Йосифов 12, Томислав Русев 9 - Александър Цанев-либеро (Константин Стойков, Кристиян Димитров 2, Даниел Мицен, Йоан Кайряков 5, Даниел Вълев 2)

Старши треньор: ДАНАИЛ МИЛУШЕВ.