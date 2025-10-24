Пирин срази Дунав и стартира чиста победа новия сезон

Отборът на Пирин (Разлог) спечели първия си мач от новия сезон в efbet Супер Волей, след като се наложи над Дунав (Русе) с 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) в своята зала „Септември“.

Първата точка в мача отбелязаха гостите от Дунав, но после Пирин поведе и, въпреки че действията се развиваха точка за точка, домакините дръпнаха с 4 т. при 11:7. После тимът от Разлог увеличи на 17:9, за да затвори гейма при 25:16. Решителен за развоя на частта се оказа сервисът на Мариян Наков, който застана за изпълнение при 14:9 и наниза три поредни аса.

Вторият гейм бе най-равностоен в мача, като в началото Дунав поведе с 5:2, благодарение на три успешни атаки на центъра Владимир Христов. Пирин обаче изравни при 10:10, а след размяна на водачеството с по точка и още няколко равенства се стигна до 25:23 в полза на домакините и 2-0 в тяхна полза.

В третата част момчетата на Благовест Катранджиев дръпнаха още на старта с 5:1, но Дунав стопи преднината им и дори поведе при 7:6. После мачът отново влезе в размяна на точки от двете страни на мрежата. Пиринци обаче се откъснаха с 4 напред при 16:12 и не изпуснаха водачиството до края, затваряйки частта при 25:18.

Най-резултатен за победителите, а и в мача бе Мариян Наков с 25 точки, 5 от които директно от начален удар. По 11 т. за Пирин добавиха Константин Манолев и Теодор Каменов.

За Дунав единствен с двуцифрен резултат завърши Алекс Николов, който отбеляза 13 точки.

Следващият мач на тима от Разлог e гостуване на Левски в София, а Дунав приема Дея спорт.