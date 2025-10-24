Ан Ли се справи с Кочарето на 1/4-финалите в Гуангжоу

Втората поставена Ан Ли (САЩ) достигна до полуфиналите на турнира на твърди кортове в Гуанчжоу (Китай) от сериите WТА 250.

Ли отстрани на четвъртфиналите италианката Елизабета Кочарето с 6:3, 6:4 за час и 25 минути игра.

Представителката на САЩ поведе с 5:1 в първия сет и го спечели с 6:3, въпреки че допусна два пробива. Във втората част тя също взе аванс от 5:1, пропусна мачбол в следващия гейм, но при втората си възможност приключи мача с 6:4.

В спор за класиране на финала тя ще се изправи срещу Шуай Чжан, след като Кейти Волинец (САЩ) загуби от китайската тенисистка с 6:7(5), 7:5, 5:7 за два часа и 51 минути игра.

Чжан взе първия сет след тайбрек, след като преди това пропиля аванс от 5:2. Във втория сет Волинец навакса изоставане от 4:5 с три поредни гейма до 7:5, за да прати двубоя в решителна трета част. В нея Шуай Чжан пропусна два мачбола при 5:4, но ликува при третия за крайното 7:5.

В другия полуфинал ще се срещнат стартиралата от пресявките Лулу Сун (Нова Зеландия) и друга квалификантка Клеър Лу (САЩ).

Сун елиминира на четвъртфиналите американката Кейти МакНали след обрат с 3:6, 6:3, 6:4, а Лу също преодоля сет пасив и се наложи над германката Ела Зайдел с 4:6, 6:0, 6:4.