Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ан Ли се справи с Кочарето на 1/4-финалите в Гуангжоу

Ан Ли се справи с Кочарето на 1/4-финалите в Гуангжоу

  • 24 окт 2025 | 20:12
  • 83
  • 0
Ан Ли се справи с Кочарето на 1/4-финалите в Гуангжоу

Втората поставена Ан Ли (САЩ) достигна до полуфиналите на турнира на твърди кортове в Гуанчжоу (Китай) от сериите WТА 250.

Ли отстрани на четвъртфиналите италианката Елизабета Кочарето с 6:3, 6:4 за час и 25 минути игра.

Представителката на САЩ поведе с 5:1 в първия сет и го спечели с 6:3, въпреки че допусна два пробива. Във втората част тя също взе аванс от 5:1, пропусна мачбол в следващия гейм, но при втората си възможност приключи мача с 6:4.

В спор за класиране на финала тя ще се изправи срещу Шуай Чжан, след като Кейти Волинец (САЩ) загуби от китайската тенисистка с 6:7(5), 7:5, 5:7 за два часа и 51 минути игра.

Чжан взе първия сет след тайбрек, след като преди това пропиля аванс от 5:2. Във втория сет Волинец навакса изоставане от 4:5 с три поредни гейма до 7:5, за да прати двубоя в решителна трета част. В нея Шуай Чжан пропусна два мачбола при 5:4, но ликува при третия за крайното 7:5.

В другия полуфинал ще се срещнат стартиралата от пресявките Лулу Сун (Нова Зеландия) и друга квалификантка Клеър Лу (САЩ).

Сун елиминира на четвъртфиналите американката Кейти МакНали след обрат с 3:6, 6:3, 6:4, а Лу също преодоля сет пасив и се наложи над германката Ела Зайдел с 4:6, 6:0, 6:4.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елена Рибакина се класира за Финалите на WТА за трета поредна година

Елена Рибакина се класира за Финалите на WТА за трета поредна година

  • 24 окт 2025 | 16:02
  • 499
  • 0
Бивш треньор на Моника Селеш и Симона Халеп ще проведе семинар в София

Бивш треньор на Моника Селеш и Симона Халеп ще проведе семинар в София

  • 24 окт 2025 | 13:38
  • 585
  • 0
Трето поражение за Александър Василев на юношеския "Мастърс"

Трето поражение за Александър Василев на юношеския "Мастърс"

  • 24 окт 2025 | 13:26
  • 3171
  • 0
Мария Тимофеева се отрече от Русия, ще представлява Узбекистан

Мария Тимофеева се отрече от Русия, ще представлява Узбекистан

  • 24 окт 2025 | 12:14
  • 921
  • 1
Диа Евтимова е полуфиналистка на двойки в САЩ

Диа Евтимова е полуфиналистка на двойки в САЩ

  • 24 окт 2025 | 09:40
  • 816
  • 0
Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

  • 24 окт 2025 | 08:52
  • 668
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

  • 24 окт 2025 | 19:59
  • 3812
  • 3
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 23055
  • 25
Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

  • 24 окт 2025 | 19:40
  • 19556
  • 2
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 23651
  • 8
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 10029
  • 8
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 13963
  • 23