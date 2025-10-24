Наполи ще е без двама основни играчи за дербито

Наполи ще бъде без вратаря Алекс Мерет и нападателя Расмус Хойлунд за дербито с Интер. Стражът е получил фрактура на пръст на десния си крак. Това се случило на днешната тренировка на тима.

Антонио Конте няма да може да разчита и на Хойлунд, който още не е възстановен от мускулна контузия, която бе причината да пропусне последнита два мача на неаполитанци. Датчанинът е голмайстор на тима от началото на сезона с четири попадения.

Napoli, Hojlund salta l'Inter. Si ferma anche Meret https://t.co/4JYinBFVJB — Repubblica Napoli (@rep_napoli) October 24, 2025

Директен заместник на Хойлунд може да бъде Лоренцо Лука, но италианецът не оправда очакванията в мачовете, в които получи шанс за изява. Друг вариант е Давид Нерес да играе като фалшива деветка.

Наполи загуби последните си два мача и утрешната среща с Интер е ключова. Тимът на Конте отстъпи на Торино преди седмица, а след това бе разгромен с 6:2 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига.