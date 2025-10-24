Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица с втора поредна победа

Марица с втора поредна победа

  • 24 окт 2025 | 19:38
  • 288
  • 0

Шампионът Марица (Пловдив) записа втора поредна победа от началото на новия сезон в женската "Demax+" Лига, след като стигна до чист успех срещу втория си тим Марица 2022 с 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) в среща от втория кръг на първенството.

Марица започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Марица започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски

В третия кръг Марица ще играе с новака Миньор (Перник), докато Марица 2022 с вицешампиона Левски София. И двата двубоя са в петък (31 октомври) съответно от 16,00 и 18,30 часа отново в зала „Строител“.

Шампионките, които през тази година преследват рекордна 12-а поредна титла, взеха инициативата още от самото начало на срещата в зала "Строител" и рано отвориха солидна преднина от 10:3 благодарение на поредица от добри сервиси на Дияна Борисова. Силният старт даде допълнителна увереност на "жълто-сините", които поддържаха сериозната разлика до 21:12. Тогава символичните гости съумяха да направят серия от пет безответни точки и да стопят част от изоставането си до 17:21. Това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване, след което Марица показа своята класа и взе първата част след 25:18.

Вторият гейм стартира равностойно и двата отбора стояха близо в резултата до 8:7 в полза на шампионките, когато постепенно те започнаха да трупат аванс, достигнал 7 точки при 18:11 в средата на гейма. До края жълто-сините дадоха само още четири точки на съперника и затвориха втората част при 25:15 след успешна блокада на Кая Николова. Отборът на Марица 2022 поведе с 5:3 в началото на третия гейм, но състезателките на Ахметджан Ершимшек бързо заличиха пасива си и излязоха напред в резултата. Стигна се до 11:10, когато жълто-сините направиха страхотна серия от 10 поредни точки при сервис на Маргарита Гунчева, а впоследствие с атака на Кая Николова приключиха срещата с 25:18.

Най-резултатна за победата на шампионките бе Александра Китипова с 18 точки, докато Елисавета Сариева добави още 16.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

  • 24 окт 2025 | 15:49
  • 361
  • 0
Александър Борисов: Надявам се да се превърнем в приятната изненада на елита

Александър Борисов: Надявам се да се превърнем в приятната изненада на елита

  • 24 окт 2025 | 15:45
  • 419
  • 0
Даниел Пеев: Не сме готови, нещата ще се развиват в хода на сезона

Даниел Пеев: Не сме готови, нещата ще се развиват в хода на сезона

  • 24 окт 2025 | 15:30
  • 517
  • 2
Франческо Кадеду: Тези, които не се изправят, стоят на мястото си

Франческо Кадеду: Тези, които не се изправят, стоят на мястото си

  • 24 окт 2025 | 15:27
  • 687
  • 1
Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

  • 24 окт 2025 | 15:23
  • 1282
  • 0
Кметът на Монтана получи екип на сребърните медалисти от световното

Кметът на Монтана получи екип на сребърните медалисти от световното

  • 24 окт 2025 | 12:59
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

  • 24 окт 2025 | 19:59
  • 3766
  • 3
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 22959
  • 25
Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

  • 24 окт 2025 | 19:40
  • 19500
  • 2
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 23627
  • 8
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 10015
  • 8
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 13952
  • 23