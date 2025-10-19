Марица започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски

Шампионките от Марица (Пловдив) победиха вицешампионките от Левски София с 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) в мач от първия кръг на женското волейболно първенство. Сблъсъкът бе повторение на финалната серия през миналия сезон, която Марица спечели с 3-0 победи.

Равенството в първия гейм се задържа само при резултат 1:1, след което домакините упражниха контрол над случващото се на паркета в зала "Строител" в Пловдив. Серия от 8 поредни точки им помогна да изградят двуцифрена преднина, преди да затворят частта с 25:15.

Във втората част "сините" отново се противопоставиха на своя опонент, но само в началото, докато водеше с 6:5. Възпитаничките на Ахметджан Ершимишек бързо стигнаха до обрат и поведоха с 2:0 гейма.

Третата част бе най-оспорвана. Шампионките водеха със 17:11, но гостите се върнаха в мача, за да поведат с 22:20. Волейболистките в жълто обаче затвориха срещата с пет поредни точки.

В следващия мач Марица Пловдив посреща Марица 2022, докато Левски приема Дея Волей (Бургас) в първото си домакинство за сезона.

