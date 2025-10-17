ЦСКА победи Славия в първия мач от новия сезон в женското първенство

Волейболистките на ЦСКА победиха като гости Славия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) в първия мач от първия сезон в новия сезон на женската "Demax+" Лига.

Във втория гейм на двубоя "белите" водеха с 6:3 и 7:5, но не успяха да задържат аванса си и отстъпиха след 19:25. В третата част домакините също имаха преднина от 12:8, но за пореден път позволиха на "червените" да направят обрат за крайното 25:22 и 3:0.

Във втория кръг ЦСКА ще гостува на Варна ДКС, докато Славия ще играе с ЦПВК. Срещите са съответно в петък и събота (24 и 25 октомври) от 16,00 часа.