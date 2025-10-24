Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА II
  3. Валентин Илиев: Заслужена победа! Играхме срещу един много добър отбор

Валентин Илиев: Заслужена победа! Играхме срещу един много добър отбор

  • 24 окт 2025 | 18:43
  • 208
  • 0

Старши треньорът на ЦСКА II Валентин Илиев бе изключително доволен от победата с 1:0 над Фратрия в двубой от 13-ия кръг на Втора лига.

ЦСКА II тресна Фратрия и "намигна" на Чиликов и Дунав - Янев и Величков гледаха
ЦСКА II тресна Фратрия и "намигна" на Чиликов и Дунав - Янев и Величков гледаха

"Искам да поздравя отбора си, защото показахме голяма концентрация. Заслужена победа. Играхме срещу един много добър отбор. Няма как да не сме доволни, след като победихме, но има и доста неща, които трябва да подобрим.

Трябва да проявим търпение към младите футболисти. Ще минаваме през трудни периоди. Знам, че ще има трудности, но трябва да се учим и да се справяме с тях.

Вече има момчета, които тренират с първия отбор. Силно се надявам да можем да изграждаме футболисти, които да бъдат от полза на клуба", заяви Илиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Окончателно: причинилият смъртта на Ферарио Спасов ще лежи девет години

Окончателно: причинилият смъртта на Ферарио Спасов ще лежи девет години

  • 24 окт 2025 | 16:06
  • 11172
  • 2
Втора лига на живо: Ицо Янев и Величков гледаха ЦСКА II, Дунав с шанс да се откъсне

Втора лига на живо: Ицо Янев и Величков гледаха ЦСКА II, Дунав с шанс да се откъсне

  • 24 окт 2025 | 18:20
  • 10909
  • 2
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 8055
  • 8
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 18964
  • 5
Бившият собственик на Локо (София) подкрепи Спартак (Варна)

Бившият собственик на Локо (София) подкрепи Спартак (Варна)

  • 24 окт 2025 | 14:51
  • 1343
  • 0
Иван Стоянов: Ще излезем с нужното уважение и респект

Иван Стоянов: Ще излезем с нужното уважение и респект

  • 24 окт 2025 | 14:33
  • 894
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 2:1 Ботев (Пловдив), Коуто даде нова преднина на домакините

Спартак (Варна) 2:1 Ботев (Пловдив), Коуто даде нова преднина на домакините

  • 24 окт 2025 | 18:12
  • 8981
  • 6
Втора лига на живо: Ицо Янев и Величков гледаха ЦСКА II, Дунав с шанс да се откъсне

Втора лига на живо: Ицо Янев и Величков гледаха ЦСКА II, Дунав с шанс да се откъсне

  • 24 окт 2025 | 18:20
  • 10909
  • 2
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 18964
  • 5
11-те на Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив)

11-те на Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив)

  • 24 окт 2025 | 18:48
  • 197
  • 0
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 8055
  • 8
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 12329
  • 21