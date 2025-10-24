Валентин Илиев: Заслужена победа! Играхме срещу един много добър отбор

Старши треньорът на ЦСКА II Валентин Илиев бе изключително доволен от победата с 1:0 над Фратрия в двубой от 13-ия кръг на Втора лига.

"Искам да поздравя отбора си, защото показахме голяма концентрация. Заслужена победа. Играхме срещу един много добър отбор. Няма как да не сме доволни, след като победихме, но има и доста неща, които трябва да подобрим.



Трябва да проявим търпение към младите футболисти. Ще минаваме през трудни периоди. Знам, че ще има трудности, но трябва да се учим и да се справяме с тях.



Вече има момчета, които тренират с първия отбор. Силно се надявам да можем да изграждаме футболисти, които да бъдат от полза на клуба", заяви Илиев.