Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Димитров с 21 точки и първа загуба в Република Корея

Димитър Димитров с 21 точки и първа загуба в Република Корея

  • 24 окт 2025 | 17:22
  • 481
  • 0

Националът Димитър Димитров, който пропусна Световното първенство във Филипините, допусна първа загуба за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитър Димитров и съотборниците му допуснаха много драматичен обрат и отстъпиха като гости на Уури Кард УуриУОН (Сеул) с 2:3 (29:27, 19:25, 25:22, 20:25, 13:15) във втората си среща от редовния сезон, играна днес по обед.

Димитър Димитров с 32 точки и първи успех в Република Корея
Димитър Димитров с 32 точки и първи успех в Република Корея

Така Бусан е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране. Следващият мач за Димитров и компания е гостуване на КейБи Иншуранс Старс (Уижонгбу). Двубоят е в четвъртък (30 октомври) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров изигра нов силен мач и бе най-резултатен за своя тим с 21 точки (1 блок, 1 ас и 37% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за победа.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

  • 24 окт 2025 | 15:49
  • 298
  • 0
Александър Борисов: Надявам се да се превърнем в приятната изненада на елита

Александър Борисов: Надявам се да се превърнем в приятната изненада на елита

  • 24 окт 2025 | 15:45
  • 353
  • 0
Даниел Пеев: Не сме готови, нещата ще се развиват в хода на сезона

Даниел Пеев: Не сме готови, нещата ще се развиват в хода на сезона

  • 24 окт 2025 | 15:30
  • 423
  • 2
Франческо Кадеду: Тези, които не се изправят, стоят на мястото си

Франческо Кадеду: Тези, които не се изправят, стоят на мястото си

  • 24 окт 2025 | 15:27
  • 571
  • 1
Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

  • 24 окт 2025 | 15:23
  • 1026
  • 0
Кметът на Монтана получи екип на сребърните медалисти от световното

Кметът на Монтана получи екип на сребърните медалисти от световното

  • 24 окт 2025 | 12:59
  • 529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 2:1 Ботев (Пловдив), Коуто даде нова преднина на домакините

Спартак (Варна) 2:1 Ботев (Пловдив), Коуто даде нова преднина на домакините

  • 24 окт 2025 | 18:12
  • 8912
  • 6
Втора лига на живо: Ицо Янев и Величков гледаха ЦСКА II, Дунав с шанс да се откъсне

Втора лига на живо: Ицо Янев и Величков гледаха ЦСКА II, Дунав с шанс да се откъсне

  • 24 окт 2025 | 18:20
  • 10840
  • 2
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 18907
  • 5
11-те на Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив)

11-те на Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив)

  • 24 окт 2025 | 18:48
  • 159
  • 0
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 8038
  • 8
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 12318
  • 21