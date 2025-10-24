Димитър Димитров с 21 точки и първа загуба в Република Корея

Националът Димитър Димитров, който пропусна Световното първенство във Филипините, допусна първа загуба за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитър Димитров и съотборниците му допуснаха много драматичен обрат и отстъпиха като гости на Уури Кард УуриУОН (Сеул) с 2:3 (29:27, 19:25, 25:22, 20:25, 13:15) във втората си среща от редовния сезон, играна днес по обед.

Така Бусан е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране. Следващият мач за Димитров и компания е гостуване на КейБи Иншуранс Старс (Уижонгбу). Двубоят е в четвъртък (30 октомври) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров изигра нов силен мач и бе най-резултатен за своя тим с 21 точки (1 блок, 1 ас и 37% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за победа.