Попето: Няма смисъл да се оправдаваме с терена и часа, по-малко разговори

Бившият национал Ивелин Попов даде мнението си след ремито 1:1 на Арда (Кърджали) срещу Монтана в efbet Лига. Ветеранът отбеляза своя първи гол за тима на Александър Тунчев.

"Винаги е хубаво, когато отбележиш. Това е дебютното ми попадение за Арда. Щях да съм по-щастлив, ако бяхме победили, но това е спортът. Не трябва да униваме, а да продължим напред с високо вдигната глава. Какво не ни достигна? Един гол не ни достигна. Да се оправдаваме за терена, за часа, няма смисъл - много оправдания станаха. По-малко разговори, повече работа на терена от всички!

Да караме по ред на номерата. Отиваме да победим Фратрия, на второ място са, приличен отбор, имат класни футболисти, доколкото съм ги наблюдавал, трябва да победим с мъжки футбол. След това вече ще мислим за следващите мачове", каза бившата звезда на Ловеч, Газиантепспор, Кубан, Рубин и Спартак (Москва).