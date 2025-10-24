Популярни
Тунчев: Играчите не трябва да чакат само Ивелин Попов да върши работа

  • 24 окт 2025 | 17:11
  • 117
  • 0

Наставникът на Арда Александър Тунчев говори след равенството 1:1 с Монтана. Специалистът призна, че е очаквал битка и това се е оправдало. Освен това старши треньорът каза, че играчите не трябва да чакат само Ивелин Попов да върши работа.

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

“Очаквахме такъв мач. Беше доста трудно и имаше битка. Успяхме да отбележим гол, но дадохме инциативата на Монтана. Не успяхме да противодействаме по най-добрия начин. Хората, които се появиха на полувремето вдъхнаха енергия, но беше трудно. Очаквахме да бъде битка и това се получи днес. ИВелин Попов е човек с достатъчно опит, който може да поведе отбра напред, но другите трябва да разберат, че не може само той да върши работа. Към момента аз усещам напълно подкрепата на ръководството, нямаме никакви разногласия”, каза Тунчев.

