Аморим: Победата над Ливърпул трябва да бъде затвърдена с добър резултат срещу Брайтън

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим отново посвети успеха над Ливърпул преди седмица на феновете на тима, но в същото време бе категоричен, че този резултат трябва да бъде затвърден в двубоя с Брайтън през предстоящия уикенд.

“Победата над Ливърпул през миналия уикенд бе за феновете, те наистина заслужаваха я заслужаваха като отплата за всичката подкрепа, която ни оказват. Сега трябва да подкрепим този резултат и да продължим да поддържаме този подход, както и високите стандартни всяка седмица. Получихме увереност от този успех и останах наистина доволен от духа и самообладанието, което демонстрирахме през целия мач. Способни сме да подобрим цялостното представяне, което показахме преди седмица и съм наистина доволен от това колко бързо играчите успяха да сменят фокуса и да се насочат към подготовката за следващия мач. Срещу Брайтън трябва да останем фокусирани и да поддържаме правилното отношение и дух.

Хюрцелер: Аморим е от най-добрите мениджъри и нямам търпение да се изправим един срещу друг

Имаме стил на игра, но и успяваме да се адаптираме срещу различните противници в зависимост от ситуацията. Срещу Съндърланд играхме по един начин през първото полувреме и по друг след почивката. Срещу Ливърпул вкарахме в началото и след това направлявахме случващото се, защото това трябваше да правим. На пресконференцията след мача миналата седмица ме питаха за четворката, но ако ударът на Гакпо бе минал на 20 сантиметра в страни ситуацията щеше да е различна. Искам да държим срещите под контрол. Трябва да сме наясно какво искаме и да продължаваме да го целим без да се променяме. Нормално е, когато си мениджър и не печелиш мачове, хората да се съмняват в теб”, заяви португалецът.

Аморим посочи още, че Мейсън Маунт и Хари Магуайър са получили удари през седмицата и са имали известни проблеми, така че трябва да се изчака, за да се види тяхното състояние и дали ще са на линия за мача в събота от 19:30.

“Няма нищо сериозно, но те получиха някои удари. Утре ще преценим тяхното състояние”, обясни ситуацията португалецът.

На “Олд Трафорд” имат списък от шестима халфове

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages