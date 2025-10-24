Популярни
  Хюрцелер: Аморим е от най-добрите мениджъри и нямам търпение да се изправим един срещу друг

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер заяви, че очаква с нетърпение сблъсъка с Манчестър Юнайтед този уикенд и определи Рубен Аморим като един от най-добрите мениджъри, но призна, че това не е лек период за него. “Червените дяволи” успяха да спечелят два поредни мача за първи път под ръководството на португалеца през миналата седмица, когато надделяха в дербито с Ливърпул, а сега ще се стремят да да стигнат и до трета победа. От своя страна “чайките” са сред най-трудните противници на 20-кратните шампиони в последните години и често си тръгват с положителни резултати от “Олд Трафорд”.

“Не е моя работа да коментирам защо не могат да достигнат до трета победа. Това, което мога да кажа е, че очаквам с нетърпение да се изправим един срещу тях и да се сблъскам с най-добрите мениджъри. Смятам, че той е от най-добрите, макар че сега не е в добър период в Манчестър Юнайтед, но в миналото е доказал колко може да е добър. Мисля, че те играят много директно и по-вертикален стил. Търсят дълги топки към Мбемо и Шешко, които да бъдат пращани към крилото, но също така се опитват да печелят вторите топки. Искат да атакуват наказателното поле със спринтове, но също така имат много индивидуална класа. Имат играчи, които могат да променят всичко с едно действие, без значение кой точно, за това трябва да останем пределно концентрирани през всичките 90 минути на двубоя”, обясни Хюрцелер.

Той призова халфа Карлос Балеба да се концентрира повече в това, което може да контролира и да се дистанцира от слуховете и шума. Полузащитникът бе свързван с трансфер в Манчестър Юнайтед през лятото, но подобна сделка не бе осъществена. Това обаче повлия силно на нивото на представяне на футболиста, който на няколко пъти бе заменян още на почивката.

“Мисля, че следващата стъпка за него като човек, като личност е да преодолее всички тези слухове, целият шум около себе си, да се разсее от случващото се и да се съсредоточи върху това да играта си за Брайтън. Основното нещо, и то не е само за нас и тук, а цялостно за развитието на кариерата му е да бъде по-съсредоточен върху това, което може да контролира, защото не можеш да повлияеш на слуховете, а само на това, което правиш на терена”, коментира германецът.

