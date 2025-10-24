Популярни
»
  Sportal.bg
  Тенис
  Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Португалия

Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Португалия

  24 окт 2025 | 16:28
  • 167
  • 0
Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Португалия

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в португалския град Синтра с награден фонд от 25 хиляди долара.

19-годишният българин, който е номер 941 в световната ранглиста, спечели с категоричното 6:2, 6:0 срещу представителя на домакините Жоао Граса за час на корта. Той взе ранен аванс от 4:1, а след това направи сери от осем поредни гейма, за да затвори мача.

Така Маздрашки окачва победителя от мача между поставения под номер 3 португалец Гащао Елиаш и  Алекс Декерс (Нидерландия).

Българинът е четвъртфиналист и в надпреварата на двойки, където заедно с испанеца Пабло Аунион ще се изправят срещу Педро Араужо (Португалия) и Рафаел Искиердо Луке (Испания).

