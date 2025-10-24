Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елена Рибакина се класира за Финалите на WТА за трета поредна година

  • 24 окт 2025 | 16:02
  • 263
  • 0
Елена Рибакина от Казахстан си осигури последното място за Bиналите на WТА в Рияд, след като се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.

Номер 2 в схемата Рибакина, която е спечелила две титли от WТА 500 този сезон, победи канадката Виктория Мбоко с 6:3, 7:6(4) на четвъртфиналите в японската столица.

"Страхотно е да се класирам и да изиграя още мачове, особено срещу топ играчи. Миналата седмица се фокусирах върху един мач в даден момент и знаех, че за да се класирам, ще бъде дълъг път. В крайна сметка всичко се разви доста добре", заяви тя.

26-годишната тенисистка ще участва за трети пореден път на турнира в Рияд, който ще се проведе от 1 до 8 ноември. Рускините Мира Андреева и Екатерина Александрова са съответно първа и втора резерва.

Бившата шампионка от "Уимбълдън" Рибакина се присъединява към световната номер 1 Арина Сабаленка, Ига Швьонтек, защитаващата титлата си Коко Гоф, Аманда Анисимова, Джесика Пегула, Мадисън Кийс и Джазмин Паолини на финалите.

"Този сезон видяхме осем различни шампионки в турнирите WТА 1000 и в Големия шлем, показвайки невероятната дълбочина и драма на Тура, който ще завърши с финалите на УТА", каза в изявление директорът на турнира в Рияд Гарбине Мугуруса.

Рибакина, която ще се изкачи с едно място до шеста в световната ранглиста в понеделник, ще се изправи срещу чехкинята Линда Носкова на полуфиналите в Токио в събота.

Носкова, шеста поставена, поведе с 6:0, 1:0 срещу рускинята Анна Калинская, която се отказа поради контузия.

Американката София Кенин също продължава на полуфиналите след успех над третата поставена Екатерина Александрова (Русия) с 6:0, 2:6, 7:6(3).

В решителния трети сет Александрова пропиля три мачбола в осмия гейм и един в деветия, а в тайбрека Кенин поведе с 5:2 и без проблеми затвори мача.

В спор за място на финала Кенин ще играе с олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 5 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария), което спечели трудно срещу осмата поставена Каролина Мухова (Чехия) с 3:6, 7:5, 7:5 за повече от три часа на корта.

Швейцарката загуби първия сет, а във втория преодоля пасив от 3:5 и със серия от четири поредни гейма изравни резултата. В решителната трета част тя стартира с ранен пробив и 3:0, след което изостана с 4:5, губейки подаването си, спаси мачбол в десетия гейм, но взе следващите три поредни, а с това и срещата.

