  2. Волейбол
  3. Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

  • 24 окт 2025 | 15:49
  • 229
  • 0
Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

Волейболистите на Пирин (Разлог) приемат Дунав (Русе) на старта на Супер Волей. Срещата е утре (24 октомври), от 18:00 ч. в зала "Септември" в югозападния град.

Старши треньорът на разложани Благовест Катранджиев заяви пред BGvolleyball.com, че смята, че състезателите му могат да затруднят съперника със силен начален удар, а публиката ще е допълнителният им коз.

"Излизаме в първи мач срещу Дунав. Нищо, че е първи много важен мач за нас, се надявам младите момчета да излязат мотивирани за победа. Още нямаме много яснота за играта на съперника, но се надявам да покажем какво можем."

"Имаме проблеми у някои състезатели, но се надявам по-скоро вече да започнат на 100%", добави Катранджиев.

"Ако изпълняваме силен начален удар, смятам, че ще ги затрудним максимално. Публиката ни, разбира се, ще бъде нашият допълнителен коз", заяви треньорът на тима от Югозапада.

"Очертава се интересен сезон и много труден, но се надявам всички най-вече да са здрави и да издържим до края", завърши Катранджиев.

