Александър Борисов: Надявам се да се превърнем в приятната изненада на елита

Решението ВК Славия да играе изцяло със собствени кадри е лукс, който малко клубове могат да си позволят, коментира разпределителят на „белите“

Мъжкият отбор на Славия, който през настоящия сезон отново ще се изявява в ефет Супер Волей, направи селекция изцяло от собствени кадри за предстоящия шампионат. На старта „белите“ се изправят като гости срещу вицешампиона Локомотив-Авиа (Пловдив), а двубоят е на 25 октомври от 18:00 часа.

Един от легионерите, които бяха привлечени в състава, е опитният разпределител Александър Борисов. Натрупалият опит в чужбина 26-годишен състезател облича отново екипа на родния си Славия след четири години в различни първенства в чужбина. През изминалия сезон той игра за хърватския Мок Ровинж, с който завърши на осмо място в хърватската първа лига. В предишните години се изявявал с екипа на ФХН Баку (Азербайджан), Университеа (Клуж, Румъния) и Олимпиас (Френару, Кипър).

200-сантиметровият Александър Борисов, който ще дирижира играта на „белите“, заяви в интервю за BGvolleyball.com, че се надява Славия да се превърне в приятната изненада на елита. Ето още какво каза той за подготовката и целите за предстоящия сезон:

След четири години в чужбина се завърна у нас, защо?

Имах желание да съм по-близо до семейството си и реших да направя тази стъпка.

Как виждаш селекцията на Славия този сезон?

Селекцията е изключително приятна и обнадеждаваща спрямо факта, че е изградена от млади и талантливи състезатели.

Получава ли се добра сплав от по-опитните, които се завърнаха, с младите играчи, или още е в процес на изграждане?

Смея да кажа, че сплавта я има, защото всички момчета са израснали в школата на Славия. Познаваме се от много време, което го определено по-лесно.

Какво мислиш за решението на ръководството да се играе изцяло със собствени кадри този сезон?

Това бих казал, че е лукс, който малко клубове могат да си позволят, а именно изграждане на мъжки състав, изцяло с момчета от школата.

Изиграхте вече няколко контроли, как премина подготовката?

Определено контролите бяха много положителни, включително с гостуване на Орестиада в Гърция, след това две в нашата зала отново с тях. И четирите мача завършиха с победа за нас, което е много радващо.

Как се чувстваш като диригент на Славия и постигна ли спойка със съотборниците си?

В Славия се чувствам като у дома. Преди четири години отново бях в същата позиция. А относно спойката - работим всеки ден над нея и вървим към нужното ниво.

В последната контрола поведохте на Пирин с 2-0, но изгубихте с 2-3. Защо изпуснахте инициативата и доколко сте готови за старта на първенството?

Смятам , че се дължи на младостта. На това, че губим концентрация и на моменти се водим от емоцията в играта. Физически и технически смея да кажа, че сме подготвени за началото на сезона, а от там насетне предстои да видим колко време ще е нужно на младите да се адаптират към първенството на елита.

В първия мач гостувате на вицешампиона Локомотив. Положително или отрицателно е това, че започвате именно срещу отбор, с амбиции за титлата?

Абсолютно положително е за всяко едно от младите момчета да играе срещу стойностен отбор като Локомотив- Авиа, независимо, че започваме срещу тях на старта.

Коментар за българския шампионат?

Смятам, че с всяка година става все по оспорван. Интригата се заплита и всеки може да поднесе сензацията. Относно нивото ще набавя мнението си в хода на сезона.

Какви са целите пред отбора на Славия този сезон?

Мислим мач за мач. Целите са да развием потенциала на момчетата в отбора, което само по себе си ще донесе и благоприятни резултати за отбора.

Кои отбори виждаш в борбата за медалите?

ЦСКА, Левски София, Нефтохимик 2010 (Бургас) и Локомотив-Авиа (Пловдив).

Какви са личните ти амбиции?

Да покажем един хубав и ефективен волейбол, който да ни направи приятната изненада на първенството.

Пожелай си нещо за завършек?

Пожелавам си най-важното, а именно да сме здрави.