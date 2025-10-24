Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Александър Борисов: Надявам се да се превърнем в приятната изненада на елита

Александър Борисов: Надявам се да се превърнем в приятната изненада на елита

  • 24 окт 2025 | 15:45
  • 252
  • 0
Александър Борисов: Надявам се да се превърнем в приятната изненада на елита

Решението ВК Славия да играе изцяло със собствени кадри е лукс, който малко клубове могат да си позволят, коментира разпределителят на „белите“

Мъжкият отбор на Славия, който през настоящия сезон отново ще се изявява в ефет Супер Волей, направи селекция изцяло от собствени кадри за предстоящия шампионат. На старта „белите“ се изправят като гости срещу вицешампиона Локомотив-Авиа (Пловдив), а двубоят е на 25 октомври от 18:00 часа.

Един от легионерите, които бяха привлечени в състава, е опитният разпределител Александър Борисов. Натрупалият опит в чужбина 26-годишен състезател облича отново екипа на родния си Славия след четири години в различни първенства в чужбина. През изминалия сезон той игра за хърватския Мок Ровинж, с който завърши на осмо място в хърватската първа лига. В предишните години се изявявал с екипа на ФХН Баку (Азербайджан), Университеа (Клуж, Румъния) и Олимпиас (Френару, Кипър).

200-сантиметровият Александър Борисов, който ще дирижира играта на „белите“, заяви в интервю за BGvolleyball.com, че се надява Славия да се превърне в приятната изненада на елита.  Ето още какво каза той за подготовката и целите за предстоящия сезон:

След четири години в чужбина се завърна у нас, защо?

Имах желание да съм по-близо до семейството си и реших да направя тази стъпка.

Как виждаш селекцията на Славия този сезон?

Селекцията е изключително приятна и обнадеждаваща спрямо факта, че е изградена от млади и талантливи състезатели.

Получава ли се добра сплав от по-опитните, които се завърнаха, с младите играчи, или още е в процес на изграждане?

Смея да кажа, че сплавта я има, защото всички момчета са израснали в школата на Славия. Познаваме се от много време, което го определено по-лесно.

Какво мислиш за решението на ръководството да се играе изцяло със собствени кадри този сезон?

Това бих казал, че е лукс, който малко клубове могат да си позволят, а именно изграждане на мъжки състав, изцяло с момчета от школата.

Изиграхте вече няколко контроли, как премина подготовката?

Определено контролите бяха много положителни, включително с гостуване на Орестиада в Гърция, след това две в нашата зала отново с тях. И четирите мача завършиха с победа за нас, което е много радващо.

Как се чувстваш като диригент на Славия и постигна ли спойка със съотборниците си?

В Славия се чувствам като у дома. Преди четири години отново бях в същата позиция. А относно спойката - работим всеки ден над нея и вървим към нужното ниво.

В последната контрола поведохте на Пирин с 2-0, но изгубихте с 2-3. Защо изпуснахте инициативата и доколко сте готови за старта на първенството?

Смятам , че се дължи на младостта. На това, че губим концентрация и на моменти се водим от емоцията в играта. Физически и технически смея да кажа, че сме подготвени за началото на сезона, а от там насетне предстои да видим колко време ще е нужно на младите да се адаптират към първенството на елита.

В първия мач гостувате на вицешампиона Локомотив. Положително или отрицателно е това, че започвате именно срещу отбор, с амбиции за титлата?

Абсолютно положително е за всяко едно от младите момчета да играе срещу стойностен отбор като Локомотив- Авиа, независимо, че започваме срещу тях на старта.

Коментар за българския шампионат?

Смятам, че с всяка година става все по оспорван. Интригата се заплита и всеки може да поднесе сензацията. Относно нивото ще набавя мнението си в хода на сезона.

Какви са целите пред отбора на Славия този сезон?

Мислим мач за мач. Целите са да развием потенциала на момчетата в отбора, което само по себе си ще донесе и благоприятни резултати за отбора.

Кои отбори виждаш в борбата за медалите?

ЦСКА, Левски София, Нефтохимик 2010 (Бургас) и Локомотив-Авиа (Пловдив).

Какви са личните ти амбиции?

Да покажем един хубав и ефективен волейбол, който да ни направи приятната изненада на първенството.

Пожелай си нещо за завършек?

Пожелавам си най-важното, а именно да сме здрави.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

Благовест Катранджиев: Излизаме мотивирани срещу Дунав, публиката ще е нашият коз

  • 24 окт 2025 | 15:49
  • 229
  • 0
Даниел Пеев: Не сме готови, нещата ще се развиват в хода на сезона

Даниел Пеев: Не сме готови, нещата ще се развиват в хода на сезона

  • 24 окт 2025 | 15:30
  • 317
  • 2
Франческо Кадеду: Тези, които не се изправят, стоят на мястото си

Франческо Кадеду: Тези, които не се изправят, стоят на мястото си

  • 24 окт 2025 | 15:27
  • 425
  • 1
Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

  • 24 окт 2025 | 15:23
  • 716
  • 0
Кметът на Монтана получи екип на сребърните медалисти от световното

Кметът на Монтана получи екип на сребърните медалисти от световното

  • 24 окт 2025 | 12:59
  • 464
  • 0
Мария Колева дебютира с 14 точки за Прая Клуб

Мария Колева дебютира с 14 точки за Прая Клуб

  • 24 окт 2025 | 12:22
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 10966
  • 5
11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

  • 24 окт 2025 | 16:39
  • 2115
  • 0
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 4744
  • 6
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 10059
  • 21
Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

  • 24 окт 2025 | 17:10
  • 4054
  • 1
Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

  • 24 окт 2025 | 14:25
  • 4772
  • 5