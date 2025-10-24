Даниел Пеев: Не сме готови, нещата ще се развиват в хода на сезона

Мъжкият отбор на Монтана приема Дунав (Русе) в мач от първи кръг на ефбет Супер Волей. Двубоят е на 24 октомври от 18:00 часа в зала „Младост“.

Ден преди старта, тимът от Северозапада отново има проблеми от здравословен характер и травми, като и тази година не бе подминат от трудности преди началото на първенството. Старши треньорът Даниел Пеев заяви за BGvolleyball.com, че подготовката не е преминала по най-добрия начин и тимът не е готов, а ето още какво каза преди първия мач от първенството на елита:

„Лоши работи, отново.. И тази година здравословните проблеми, които се появяват преди началото на всеки сезон, не ни подминаха. В последните седмици почти целия отбор се разболя. Не можахме да проведем нормален тренировъчен процес. В последните две контроли бяхме само с осем човека. Играхме ги, само защото вече бяха уговорени.

Предварителните ми очаквания бяха да бъдем далеч по-добре цялостно към днешна дата, но за съжаление не се получи. Вчера и вторият ни разпределител Стефан Георгиев стъпи на криво и не се зае дали ще може да вземе участие в първия мач.

Отборът ни е нов, съставен е от млади момчета. Това си оказва влияние. Този опит, който излиза в другите отбори при такива ситуации, при нас го няма. Не сме готови. Нещата ще се развиват в хода на сезона. Тренират добре момчетата, стараят се. Но са млади и се надявам да напредват и отборът ни да изглежда все по-добре. Колко бързо ще стане, не се знае, при положение, че са събрани толкова млади хора. Надеждата ми е, че трудът, който полагат, ще придобие израстване и напредък."