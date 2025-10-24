Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

  • 24 окт 2025 | 15:23
  • 270
  • 0
Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

Двукратният световен шампион с Италия от 2022 и 2025 година Алесандро Микиелето записа уникално постижение.

Микиелето реализира 15 точки за своя Итас Трентино (Тренто) при победата като гост на Чистерна Волей с 3:0 (25:21, 25:18, 25:19) в мач от първия кръг в Суперлигата на Италия.

Уникалното бе, че Микиелето реализира 12 точки от атака, като го направи от 12 атаки (100% ефективност в атака - +9).

В цялата история на Суперлигата и Серия А1 в Италия, това е 8-и случай, в който някой волейболист е завършвал със 100% ефективност в атака, с поне 12 точки.

Паскуале Гравина е записал 17 от 17 през 1995/96, следван от Алесандро Фей с 14 успешни атаки (1998/99). Робертланди Симон, Лиано Петрели и Роберто Русо са имали по 13 точки със 100% ефективност в атака, докато Енрико Честер и Андреа Джани също са записали 12 от 12. Микиелето обаче е първият посрещач от 2000 година насам, който е постигнал тази невероятна статистика.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Капитанът на България с победа в Русия

Капитанът на България с победа в Русия

  • 23 окт 2025 | 08:50
  • 1932
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

  • 22 окт 2025 | 23:25
  • 8629
  • 4
Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

  • 22 окт 2025 | 19:29
  • 8426
  • 0
Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

  • 22 окт 2025 | 18:17
  • 1912
  • 0
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 58162
  • 41
Димитър Каров: Една сбъдната мечта

Димитър Каров: Една сбъдната мечта

  • 22 окт 2025 | 16:39
  • 9120
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 1:1 Арда, сериозна грешка на Господинов

Монтана 1:1 Арда, сериозна грешка на Господинов

  • 24 окт 2025 | 15:00
  • 2644
  • 3
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 1266
  • 0
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 7683
  • 18
Втора лига на живо: скоро започват мачовете в Плевен и Драгалевци

Втора лига на живо: скоро започват мачовете в Плевен и Драгалевци

  • 24 окт 2025 | 15:30
  • 891
  • 0
Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

  • 24 окт 2025 | 14:25
  • 2460
  • 5
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 11489
  • 3