Уникално постижение на световен шампион! 100% Алесандро Микиелето!

Двукратният световен шампион с Италия от 2022 и 2025 година Алесандро Микиелето записа уникално постижение.

Микиелето реализира 15 точки за своя Итас Трентино (Тренто) при победата като гост на Чистерна Волей с 3:0 (25:21, 25:18, 25:19) в мач от първия кръг в Суперлигата на Италия.

Уникалното бе, че Микиелето реализира 12 точки от атака, като го направи от 12 атаки (100% ефективност в атака - +9).

В цялата история на Суперлигата и Серия А1 в Италия, това е 8-и случай, в който някой волейболист е завършвал със 100% ефективност в атака, с поне 12 точки.

Паскуале Гравина е записал 17 от 17 през 1995/96, следван от Алесандро Фей с 14 успешни атаки (1998/99). Робертланди Симон, Лиано Петрели и Роберто Русо са имали по 13 точки със 100% ефективност в атака, докато Енрико Честер и Андреа Джани също са записали 12 от 12. Микиелето обаче е първият посрещач от 2000 година насам, който е постигнал тази невероятна статистика.