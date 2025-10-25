Наполи посреща Интер в един от мачовете на сезона в Серия "А"

Наполи и Интер ще се изправят един срещу друг в ключов двубой от 8-ия кръг на Серия "А". Дербито на стадион "Диего Армандо Марадона" е с начален час 19:00 и предизвика огромен интерес сред феновете на италианския футбол.



Двата отбора заемат съответно трето и второ място в класирането с равен брой точки (по 15), което прави сблъсъка особено важен в борбата за челните позиции. Срещата ще бъде ръководена от Маурицио Мариани.

Наполи преминава през труден период, след като загуби три от последните си пет мача. "Партенопеите" претърпяха тежко поражение с 2:6 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига, а през уикенда допуснаха загуба с 0:1 от Торино в първенството. Преди това отборът записа победа с 2:1 срещу Дженоа и успех с 2:1 над Спортинг (Лисабон), но загуби с 1:2 от Милан.



Интер демонстрира впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Нерадзурите" разгромиха Роял Юнион СЖ с 4:0 в Шампионската лига, като този успех дойде след важната победа над Рома с 1:0 на "Олимпико". Отборът на Антонио Конте изпреварва днешния си съперник само по голова разлика.

Наполи ще разчита на Скот Мактоминей, който е отбелязал един гол в шампионата досега, но е много важен с цялостното си присъствие. Шотландецът има добри спомени от сблъсъците с Интер, като вкара гол при последното гостуване в Милано. Кевин Де Бройне и Ромелу Лукаку също се очаква да бъдат в стартовия състав, формирайки опасно нападателно трио заедно с Давид Нерес.



За Интер Николо Барела ще бъде ключова фигура в средата на терена, като италианският национал вече има един гол и две асистенции през този сезон. Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам се очаква да водят атаката на "нерадзурите", а Хакан Чалханоолу ще дирижира играта от по-задни позиции.

Наполи и Интер заемат съответно трето и второ място в класирането на Серия "А", като и двата отбора имат по 15 точки след седем изиграни мача. Интер има по-добра голова разлика с 18 отбелязани и 8 допуснати гола, докато Наполи има 12 отбелязани и 7 допуснати.



Победа за който и да е от двата отбора в този двубой би била сериозна заявка в битката за титлата, която през този сезон ще е много оспорвана.

Последният път, когато Наполи и Интер се срещнаха, беше на 1 март 2025 г. на стадион "Диего Армандо Марадона" в мач от 27-ия кръг на Серия "А". Двубоят завърши наравно 1:1. Федерико Димарко откри резултата за Интер в 22-рата минута, а Филип Билинг изравни за Наполи в 87-ата.



Преди това, на 10 ноември 2024 г., двата отбора също завършиха 1:1 на "Джузепе Меаца", като Хакан Чалханоолу (43') вкара за Интер, а Скот Мактоминей (23') беше точен за Наполи.

Снимки: Imago