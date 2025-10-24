Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Върховният съд взе важно решение за футбола в Испания

Върховният съд взе важно решение за футбола в Испания

  • 24 окт 2025 | 13:40
  • 357
  • 0
Върховният съд взе важно решение за футбола в Испания

Мачовете в испанския футбол в понеделник и петък остават. Върховният съд на Испания потвърди правото на Ла Лига да насрочва срещи от първите две дивизии в тези дни с цел развитието на испанския футбол. Това слага край на продължителния конфликт между Ла Лига и Испанската футболна федерация още от времето, когато последната беше ръководена от Луис Рубиалес. От федерацията искаха да отменят това и срещи да има само през уикенда.

Върховният съд отхвърли касационната жалба, подадена от Кралската испанска футболна федерация (RFEF), и потвърди предишното решение, което обяви действията, насочени към възпрепятстване на мачове в понеделник и петък, за нелоялни, пише "Ас".

„Решението поддържа заповедта за прекратяване на подобни практики и осъжда RFEF да заплати съдебните разноски, като окончателно утвърждава правото на Ла Лига да определя датите и часовете на своите професионални състезания“, се казва в изявление на ръководството на лигата.

С Ел Класико може да спечелите чисто нов телевизор
С Ел Класико може да спечелите чисто нов телевизор

Съдът припомня, че правомощията за определяне на датите и часовете на мачовете са част от организацията на шампионата, която е изключителна отговорност на Ла Лига. „Предвидената „координация“ с футболната федерация трябва да се разбира единствено в смисъл на избягване на застъпване с други национални или международни състезания, но не предполага право на одобрение или вето от страна на RFEF. С други думи, Върховният съд посочва, че при упражняването на тази си компетентност Ла Лига не е в йерархично подчинение на RFEF, нито подлежи на контрол от нейна страна“, твърдят от лигата.

Освен това съдебното решение изяснява, че федерацията не може да изисква финансови компенсации или каквито и да било други условия, за да разреши провеждането на мачове в петък и понеделник. „Налагането на подобни изисквания представлява акт на нелоялна конкуренция“, се казва в съобщението.

От Ла Лига изразиха задоволство от решението и правната сигурност, която то предоставя. Същевременно обаче предупредиха, че си запазват правото да оценят и потърсят обезщетение за вредите, причинени от позицията, която RFEF заемаше по онова време.

Тебас: Мачът в Маями не е дори сред 10-те основни цели на Ла Лига
Тебас: Мачът в Маями не е дори сред 10-те основни цели на Ла Лига
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

  • 24 окт 2025 | 09:59
  • 4397
  • 2
Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

  • 24 окт 2025 | 08:00
  • 4113
  • 1
Рома иска нападател на Нотингам

Рома иска нападател на Нотингам

  • 24 окт 2025 | 07:33
  • 1035
  • 1
Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

  • 24 окт 2025 | 06:31
  • 1856
  • 0
Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

  • 24 окт 2025 | 05:54
  • 1487
  • 0
Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

  • 24 окт 2025 | 05:21
  • 629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 5790
  • 13
11-те на Монтана и Арда

11-те на Монтана и Арда

  • 24 окт 2025 | 13:49
  • 470
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 5027
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 5582
  • 10
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 8707
  • 33
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 10713
  • 3