Върховният съд взе важно решение за футбола в Испания

Мачовете в испанския футбол в понеделник и петък остават. Върховният съд на Испания потвърди правото на Ла Лига да насрочва срещи от първите две дивизии в тези дни с цел развитието на испанския футбол. Това слага край на продължителния конфликт между Ла Лига и Испанската футболна федерация още от времето, когато последната беше ръководена от Луис Рубиалес. От федерацията искаха да отменят това и срещи да има само през уикенда.

Върховният съд отхвърли касационната жалба, подадена от Кралската испанска футболна федерация (RFEF), и потвърди предишното решение, което обяви действията, насочени към възпрепятстване на мачове в понеделник и петък, за нелоялни, пише "Ас".

„Решението поддържа заповедта за прекратяване на подобни практики и осъжда RFEF да заплати съдебните разноски, като окончателно утвърждава правото на Ла Лига да определя датите и часовете на своите професионални състезания“, се казва в изявление на ръководството на лигата.

С Ел Класико може да спечелите чисто нов телевизор

Съдът припомня, че правомощията за определяне на датите и часовете на мачовете са част от организацията на шампионата, която е изключителна отговорност на Ла Лига. „Предвидената „координация“ с футболната федерация трябва да се разбира единствено в смисъл на избягване на застъпване с други национални или международни състезания, но не предполага право на одобрение или вето от страна на RFEF. С други думи, Върховният съд посочва, че при упражняването на тази си компетентност Ла Лига не е в йерархично подчинение на RFEF, нито подлежи на контрол от нейна страна“, твърдят от лигата.

Освен това съдебното решение изяснява, че федерацията не може да изисква финансови компенсации или каквито и да било други условия, за да разреши провеждането на мачове в петък и понеделник. „Налагането на подобни изисквания представлява акт на нелоялна конкуренция“, се казва в съобщението.

От Ла Лига изразиха задоволство от решението и правната сигурност, която то предоставя. Същевременно обаче предупредиха, че си запазват правото да оценят и потърсят обезщетение за вредите, причинени от позицията, която RFEF заемаше по онова време.

