  Волейбол
  2. Волейбол
Кметът на Монтана получи екип на сребърните медалисти от световното

  • 24 окт 2025 | 12:59
  • 306
  • 0
Кметът на Монтана Златко Живков получи екип на мъжкия националния отбор на България, който завърши със сребърните медали на световното първенство във Филипините.

Връчи му го Борис Николов, който е статистик на "трикольорите" и помощник-треньор на Даниел Пеев в Монтана. Освен екип на националите кметът получи и още един специален подарък - амулет.

„Това ни го дадоха да ни носи късмет. Затова ви го подарявам и на вас да ви носи късмет, тъй като се грижите за нас толкова много години“, каза Николов.

Златко Живков направи традиционната среща с отбора преди старта на Суперлигата по волейбол при мъжете. „Само първи не сме ставали, пожелавам ви го“, каза кметът на Монтана.

В петък Монтана стартират новия сезон с домакинство на Черно море (Варна). Мачът в зала „Младост“ е от 18:00 часа.

