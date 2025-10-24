Кметът на Монтана получи екип на сребърните медалисти от световното

Кметът на Монтана Златко Живков получи екип на мъжкия националния отбор на България, който завърши със сребърните медали на световното първенство във Филипините.
Връчи му го Борис Николов, който е статистик на "трикольорите" и помощник-треньор на Даниел Пеев в Монтана. Освен екип на националите кметът получи и още един специален подарък - амулет.
„Това ни го дадоха да ни носи късмет. Затова ви го подарявам и на вас да ви носи късмет, тъй като се грижите за нас толкова много години“, каза Николов.
Златко Живков направи традиционната среща с отбора преди старта на Суперлигата по волейбол при мъжете. „Само първи не сме ставали, пожелавам ви го“, каза кметът на Монтана.
В петък Монтана стартират новия сезон с домакинство на Черно море (Варна). Мачът в зала „Младост“ е от 18:00 часа.