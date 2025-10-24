Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мария Колева дебютира с 14 точки за Прая Клуб

Мария Колева дебютира с 14 точки за Прая Клуб

  • 24 окт 2025 | 12:22
  • 121
  • 0
Мария Колева дебютира с 14 точки за Прая Клуб

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) записаха първа победа в бразилската Суперлига.

Посрещачката и съотборничките й се наложиха над Бразилия Волей с 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:21) в среща от първи кръг. 

Така тимът заема втората позиция във временното класиране с 3 точки (1 победа). 

Мария Колева бе титуляр и се отчете с 14 точки (2 аса), като бе втора по резултатност. Най-резултатна бе Аденизия да Силва с 15 точки (2 аса, 6 блокади).  

Прая Клуб спечели сребърните медали в регионалния шампионат на Минас Жерайс (Минейро) преди началото на сезона в елита.

Тимът завоюва сребро и на турнира Копа Бразилия. 

Следвай ни:

Още от Волейбол

Капитанът на България с победа в Русия

Капитанът на България с победа в Русия

  • 23 окт 2025 | 08:50
  • 1801
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

  • 22 окт 2025 | 23:25
  • 8435
  • 4
Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

  • 22 окт 2025 | 19:29
  • 8317
  • 0
Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

  • 22 окт 2025 | 18:17
  • 1809
  • 0
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 57378
  • 41
Димитър Каров: Една сбъдната мечта

Димитър Каров: Една сбъдната мечта

  • 22 окт 2025 | 16:39
  • 9027
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 4053
  • 6
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 4202
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 4471
  • 7
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 6736
  • 18
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 9798
  • 3
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 2460
  • 2