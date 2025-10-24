Мария Колева дебютира с 14 точки за Прая Клуб

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) записаха първа победа в бразилската Суперлига.

Посрещачката и съотборничките й се наложиха над Бразилия Волей с 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:21) в среща от първи кръг.

Така тимът заема втората позиция във временното класиране с 3 точки (1 победа).

Мария Колева бе титуляр и се отчете с 14 точки (2 аса), като бе втора по резултатност. Най-резултатна бе Аденизия да Силва с 15 точки (2 аса, 6 блокади).

Прая Клуб спечели сребърните медали в регионалния шампионат на Минас Жерайс (Минейро) преди началото на сезона в елита.

Тимът завоюва сребро и на турнира Копа Бразилия.