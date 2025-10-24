Популярни
  Волейбол
  Третият сезон на Фентъзи Волей

Третият сезон на Фентъзи Волей

  24 окт 2025 | 12:07
  • 156
  • 0

След два вълнуващи сезона, изпълнени с напрежение, обрати и волейболна страст, Фентъзи Волей се завръща с трети сезон! Новата кампания обещава още повече емоции, стратегии и съревнование между най-запалените фенове на волейбола.

Какво ново те очаква този сезон?

Организаторите от НВЛ са направили няколко ключови промени, за да направят играта още по-реалистична и балансирана: •По-малко точки от защитата - приносът на защитните действия вече има по-малка тежест, което ще постави по-голям акцент върху атаката и ключовите изпълнения в мачовете. •Реално изчисление на резултатите = общият резултат на всеки състезател вече се дели на броя геймове, което гарантира по-справедливо оценяване при по-кратки или по-дълги срещи. •Мерки за сигурност и прозрачност - наградите ще се присъждат само на участници с изцяло попълнен профил, за да се гарантира честна и сигурна игра.

Нови стратегии, нови възможности

С тези промени, участниците ще трябва да мислят още по-тактически.

Готов ли си за новото предизвикателство? Фентъзи Волей Сезон 3 стартира с обещание за незабравими моменти, неочаквани победи и истинско спортно напрежение. Избери своя отбор, следи мачовете и докажи, че познаваш волейбола по-добре от всички!  Играй и ти на fantasy.nvl.bg

