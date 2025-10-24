Устрем размени домакинството си с Лудогорец III и сега ще играе в Разград

Устрем (Дончево) ще гостува на Лудогорец III (Разград) в събота, 25 октомври, от 14:00 часа. По първоначална програма тимът от село Дончево трябваше да домакинства в срещата от единадесетия кръг на шампионата, но по молба на разградчани, домакинствата бяха разменени.

„Когато мога да помогна, не отказвам. Отиваме в Разград с надеждата да стане хубав мач и да вземем нещо от него. Играчите на съперника са млади, но много подготвени. Наясно съм, че могат да свалят играчи от втория отбор, както и да си пазят футболистите за младежката шампионската лига. Абсолютно непредвидимо е. Става тежко за останалите отбори, ако свалят футболисти от втория тим. По принцип там играем силно и се надяваме това да продължи“, сподели преди срещата старши треньорът на Устрем Димитър Димитров.

Днес тимът проведе тренировка от 20 часа.

Припомняме, че за последно Устрем (Дончево) игра на 11-ти октомври, когато гостува на Волов-Шумен 2007 и отстъпи с 3:4. В миналия кръг отборът почива.