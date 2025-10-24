Добромир Дафинов: Черноломец е опитен и обигран

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Черноломец (Попово). Съседското дерби е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дербитата винаги са с особен заряд. Нищо по-различно за нас, защото като новак всеки мач е изпитание за отбора ни. Предстои да срещнем съперник, който има потенциал да се справи успешно с всеки отбор в групата. Черноломец е опитен и обигран отбор. Ще направим възможното да го затрудним максимално и да победим. В предишните мачове се представяхме добре. Все нещо не ни достигаше да вземем максимума точки. Справяме се добре в защита, но малко голове вкарваме. Надявам се да променим това. Очакваме подкрепата на феновете и ние да ги зарадваме с добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.