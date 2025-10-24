Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Светкавица 2014
  3. Добромир Дафинов: Черноломец е опитен и обигран

Добромир Дафинов: Черноломец е опитен и обигран

  • 24 окт 2025 | 08:52
  • 171
  • 0
Добромир Дафинов: Черноломец е опитен и обигран

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Черноломец (Попово). Съседското дерби е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дербитата винаги са с особен заряд. Нищо по-различно за нас, защото като новак всеки мач е изпитание за отбора ни. Предстои да срещнем съперник, който има потенциал да се справи успешно с всеки отбор в групата. Черноломец е опитен и обигран отбор. Ще направим възможното да го затрудним максимално и да победим. В предишните мачове се представяхме добре. Все нещо не ни достигаше да вземем максимума точки. Справяме се добре в защита, но малко голове вкарваме. Надявам се да променим това. Очакваме подкрепата на феновете и ние да ги зарадваме с добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

  • 24 окт 2025 | 00:33
  • 921
  • 2
Вердон: Не сме в дупка

Вердон: Не сме в дупка

  • 24 окт 2025 | 00:27
  • 929
  • 2
Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

  • 24 окт 2025 | 00:23
  • 3853
  • 6
Алмейда: Головете идват от грешки

Алмейда: Головете идват от грешки

  • 24 окт 2025 | 00:15
  • 1168
  • 0
Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 71554
  • 115
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 31280
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 71554
  • 115
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 1873
  • 4
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 2378
  • 1
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 8069
  • 0
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 1102
  • 1
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 14526
  • 3