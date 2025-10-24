Популярни
  Стефан Ангелов: До продължим с добрите игри

  24 окт 2025
Утре, Етър II (Велико Търново) играе в Ловеч с едноименния тим. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига.

„Хубаво е, че записваме добри резултати. Не сме се съсредоточили обаче да броим точките и головете ни. Продължаваме да следваме програмата си за развитие, изграждане и интегриране на младите ни състезатели в мъжкия футбол. Предстои пореден тест. Ловеч е сериозен отбор. Ние трябва да покажем, че сме сериозен опонент. Важното е да продължим с добрите игри, защото постоянството е в основата на израстването“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на Етър II.

