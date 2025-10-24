Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Нова контузия вади Иняки Уилямс от игра

Нова контузия вади Иняки Уилямс от игра

  • 24 окт 2025 | 04:25
  • 125
  • 0
Нова контузия вади Иняки Уилямс от игра

Нападателят на Атлетик Билбао Иняки Уилямс ще бъде извън терените между две и три седмици, след като бе принудително заменен в мача срещу Карабах. Той със сигурност пропуска двубоя срещу Хетафе тази събота.

31-годишният играч бе заменен в 38-ата минута на мача от Шампионската лига, игран в сряда вечер на стадион „Сан Мамес“. Причината е контузия в адукторните мускули на десния крак, както се посочва в медицинския доклад на клуба след направените в четвъртък сутринта допълнителни прегледи.

Капитанът на Атлетик, който наскоро се възстанови от друго мускулно претоварване, което му попречи да се присъедини към националния отбор на Гана, вече започва своя процес на възстановяване и състоянието му ще се следи. Очаква се той да отсъства между две и три седмици, въпреки че при физическия потенциал на по-големия от братята Уилямс е трудно да се даде точна прогноза.

Треньорът Валверде беше възстановил цялата си офанзивна мощ за мачовете с Елче и Карабах, разчитайки на Нико, Иняки, Сансет, Беренгер и Весга. Сега тази чувствителна липса представлява ново предизвикателство в един толкова натоварен период от календара, в който предстоят мачове с Хетафе, Нюкасъл и дербито на „Аноета“ срещу Реал Сосиедад.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Меси: Радвам се да продължа в Интер Маями

Меси: Радвам се да продължа в Интер Маями

  • 24 окт 2025 | 03:28
  • 247
  • 0
Арсенал обвърза голям талант

Арсенал обвърза голям талант

  • 24 окт 2025 | 03:03
  • 324
  • 0
Нойер получава два мача почивка

Нойер получава два мача почивка

  • 24 окт 2025 | 02:39
  • 461
  • 0
Президентът на Лил бесен след загубата от ПАОК: Вече писах на Чеферин

Президентът на Лил бесен след загубата от ПАОК: Вече писах на Чеферин

  • 24 окт 2025 | 02:22
  • 592
  • 0
Далот: Манчестър Юнайтед винаги намира начин да се върне на върха

Далот: Манчестър Юнайтед винаги намира начин да се върне на върха

  • 24 окт 2025 | 02:04
  • 665
  • 0
Късен гол на 16-годишен талант попари Малмьо

Късен гол на 16-годишен талант попари Малмьо

  • 24 окт 2025 | 01:50
  • 533
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 39994
  • 88
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 23599
  • 19
Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 71380
  • 107
Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 16262
  • 170
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 17172
  • 3
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 10544
  • 2