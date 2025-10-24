Нова контузия вади Иняки Уилямс от игра

Нападателят на Атлетик Билбао Иняки Уилямс ще бъде извън терените между две и три седмици, след като бе принудително заменен в мача срещу Карабах. Той със сигурност пропуска двубоя срещу Хетафе тази събота.

31-годишният играч бе заменен в 38-ата минута на мача от Шампионската лига, игран в сряда вечер на стадион „Сан Мамес“. Причината е контузия в адукторните мускули на десния крак, както се посочва в медицинския доклад на клуба след направените в четвъртък сутринта допълнителни прегледи.

Капитанът на Атлетик, който наскоро се възстанови от друго мускулно претоварване, което му попречи да се присъедини към националния отбор на Гана, вече започва своя процес на възстановяване и състоянието му ще се следи. Очаква се той да отсъства между две и три седмици, въпреки че при физическия потенциал на по-големия от братята Уилямс е трудно да се даде точна прогноза.

Треньорът Валверде беше възстановил цялата си офанзивна мощ за мачовете с Елче и Карабах, разчитайки на Нико, Иняки, Сансет, Беренгер и Весга. Сега тази чувствителна липса представлява ново предизвикателство в един толкова натоварен период от календара, в който предстоят мачове с Хетафе, Нюкасъл и дербито на „Аноета“ срещу Реал Сосиедад.

Снимки: Gettyimages