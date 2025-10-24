Президентът на Лил бесен след загубата от ПАОК: Вече писах на Чеферин

Президентът на Лил, Оливие Летанг, потърси сметка на черногорския рефер – черногореца Никола Дабанович - на полувремето на мача срещу ПАОК (3:4), разгневен от решението му да не отсъди дузпа за френския тим в Лига Европа.

Според Летанг и целия щаб на Лил, Матиас Фернандес-Пардо е трябвало да получи наказателен удар в 39-ата минута, след като е бил задържан за фланелката в наказателното поле. След преглед на ситуацията с помощта на видео асистент рефера (ВАР) обаче, съдията реши, че няма основания за дузпа. Това предизвика гнева на Летанг.

🗣️ Le coup de pression d'Olivier Létang aux arbitres de LOSC-PAOK, à la pause.



Le président lillois leur fait comprendre qu'il a contacté le président de l'UEFA Aleksander Čeferin pendant le match.https://t.co/EdHD6L39r1 pic.twitter.com/1EtROQoF0x — RMC Sport (@RMCsport) October 23, 2025

„Вече писах на господин Чеферин (президента на УЕФА). Това, което се случи тази вечер, е невероятно“, заяви той на рефера. В кадри, уловени от Canal+, се чува как добавя: „Къде е делегатът?“.

Това бе поредният израз на неговото недоволство, след като само преди дни той беше наказан от френската Професионална футболна лига с един мач лишаване от права заради скорошните си атаки срещу... съдийството.