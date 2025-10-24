Президентът на Лил бесен след загубата от ПАОК: Вече писах на Чеферин

Президентът на Лил, Оливие Летанг, потърси сметка на черногорския рефер – черногореца Никола Дабанович - на полувремето на мача срещу ПАОК (3:4), разгневен от решението му да не отсъди дузпа за френския тим в Лига Европа.
Според Летанг и целия щаб на Лил, Матиас Фернандес-Пардо е трябвало да получи наказателен удар в 39-ата минута, след като е бил задържан за фланелката в наказателното поле. След преглед на ситуацията с помощта на видео асистент рефера (ВАР) обаче, съдията реши, че няма основания за дузпа. Това предизвика гнева на Летанг.
„Вече писах на господин Чеферин (президента на УЕФА). Това, което се случи тази вечер, е невероятно“, заяви той на рефера. В кадри, уловени от Canal+, се чува как добавя: „Къде е делегатът?“.
Това бе поредният израз на неговото недоволство, след като само преди дни той беше наказан от френската Професионална футболна лига с един мач лишаване от права заради скорошните си атаки срещу... съдийството.