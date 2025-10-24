"Лигата на талантите“ гостува на Хебър и представя Николай Ичев

Екипът на "Лигата на талантите“ продължава обиколката си из футболните школи в България. Новото издание на инициативата направи спирка в Пазарджик, където представи един от най-перспективните млади защитници в Елитната група до 18 години – Николай Ичев от Хебър U18.

Ичев вече има дебют и за мъжкия отбор на Хебър, след като през миналия сезон взе участие в срещата срещу Септември. Пред камерата на Sportal.bg младият футболист разказа как е започнал да се занимава с футбол, както и кои са качествата, които смята за свои силни страни на терена.

Във втората част на епизода, традиционно посветена на футболни предизвикателства, Николай Ичев и неговият съотборник Мартин Мутафчиев се изправиха срещу Мирослав Попмарков и настоящия футболист на Хебър Момчил Цветанов.