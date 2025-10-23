Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световната рекордьорка в маратона Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание

Световната рекордьорка в маратона Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание

  • 23 окт 2025 | 18:06
  • 323
  • 0
Световната рекордьорка в маратона Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание

Световната рекордьорка по маратон при жените Рут Чепнгетич беше наказана за три години, след като е признала допинг нарушение, съобщиха от Отдела за почтеност на леката атлетика, цитирани от агенция АП. От организацията информираха, че Чепнгетич е признала нарушения на антидопинговите правила за наличието и употребата на забранения диуретик хидрохлоротиазид, който може да се използва за прикриване на употребата на допинг. Тя беше отстранена през юли.

Отдела за почтеност на леката атлетика също така заяви, че Рут Чепнгетич е приела обвиненията и санкцията, последвали положителен тест за забранения диуретик от проба, взета на 14 март.

31-годишната кенийска бегачка подобри световния рекорд с почти две минути по време на Чикагския маратон миналата година, постигайки време от 2.09:56 часа. От организацията заявиха още, че всички постижения и рекорди на Чепнгетич преди пробата от 14 март ще останат в сила.

