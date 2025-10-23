Милена Тодорова пред Sportal.bg: Ако дъщеря ми не понасяше пътуванията, щях да се откажа

Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова сподели пред микрофона на Sportal.bg колко тежко приема пътуванията и цялата подготовка преди началото на сезона в Световната купа. Естествено, фокусът е и върху предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина догодина. Биатлонът всъщност ще се проведе в Антерселва, а Милена заяви, че трасето там ѝ харесва много.

"Със спокойствие и повече увереност очаквам новия сезон", каза Тодорова. "Бях здрава и подготовката вървеше добре. Предстоят ни още два лагера. Тежко е с тези постоянни пътувания в чужбина и не сме имали време за почивка. Дано през сезона това да си донесе позитивите, защото негативите са повече - нямаме никакво време за почивка вкъщи.

Естествено, всичко се прави за сметка на по-добрите условия в чужбина. В един период с Владо се подготвяхме отделно. Преди това отново бяхме с чуждестранни треньори. При мен лично няма голяма разлика в натоварванията, но подходът на тренировките е по-различен.

След добрите резултати от миналия сезон съм по-уверена. Вече правя впечатление на конкурентите. Питат ме как водим подготовката, вече има интерес към мен.

За първи път участвах тази година в летни състезания, те бяха интересни, защото бяха в градски условия. Дисциплините не бяха за мен, но ми хареса, защото беше различно предизвикателство.

Психологически престоят в чужбина е труден. Рутината на пътуванията ни натоварват доста, тренировките - също. Надявам се това да даде позитивите през сезона. Малката е голям боец и съм много впечатлена, защото приема всичко с лекота. Не сме имали никакви проблеми, да чукам на дърво. Щастлива съм, защото ако не беше така, нямаше да продължа със спорта.

Харесва ми комплексът в Антерселва, където ще се проведе Олимпиадата. Прилича ми на този в Ленцерхайде. Трасето е хубаво и доста тежко. Височината допринася, а стрелбището е много рисково заради подхода. Направиха няколко промени, най-вече захождането до финала, което е още по-трудно. На мен ми харесва много", каза Тодорова пред Sportal.bg.