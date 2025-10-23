Популярни
»
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Милена Тодорова пред Sportal.bg: Ако дъщеря ми не понасяше пътуванията, щях да се откажа

Милена Тодорова пред Sportal.bg: Ако дъщеря ми не понасяше пътуванията, щях да се откажа

  • 23 окт 2025 | 17:12
  • 3786
  • 0

Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова сподели пред микрофона на Sportal.bg колко тежко приема пътуванията и цялата подготовка преди началото на сезона в Световната купа. Естествено, фокусът е и върху предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина догодина. Биатлонът всъщност ще се проведе в Антерселва, а Милена заяви, че трасето там ѝ харесва много.

Федерацията по биатлон отличи заслужителите състезатели през изминалия сезон

"Със спокойствие и повече увереност очаквам новия сезон", каза Тодорова. "Бях здрава и подготовката вървеше добре. Предстоят ни още два лагера. Тежко е с тези постоянни пътувания в чужбина и не сме имали време за почивка. Дано през сезона това да си донесе позитивите, защото негативите са повече - нямаме никакво време за почивка вкъщи.

Владо Илиев: Ще се насладя на последния си сезон, целта ми е Олимпиадата

Естествено, всичко се прави за сметка на по-добрите условия в чужбина. В един период с Владо се подготвяхме отделно. Преди това отново бяхме с чуждестранни треньори. При мен лично няма голяма разлика в натоварванията, но подходът на тренировките е по-различен.

След добрите резултати от миналия сезон съм по-уверена. Вече правя впечатление на конкурентите. Питат ме как водим подготовката, вече има интерес към мен.

За първи път участвах тази година в летни състезания, те бяха интересни, защото бяха в градски условия. Дисциплините не бяха за мен, но ми хареса, защото беше различно предизвикателство.

Психологически престоят в чужбина е труден. Рутината на пътуванията ни натоварват доста, тренировките - също. Надявам се това да даде позитивите през сезона. Малката е голям боец и съм много впечатлена, защото приема всичко с лекота. Не сме имали никакви проблеми, да чукам на дърво. Щастлива съм, защото ако не беше така, нямаше да продължа със спорта.

27 Церемония по закриване на сезон 2025 за БФ по биатлон

Харесва ми комплексът в Антерселва, където ще се проведе Олимпиадата. Прилича ми на този в Ленцерхайде. Трасето е хубаво и доста тежко. Височината допринася, а стрелбището е много рисково заради подхода. Направиха няколко промени, най-вече захождането до финала, което е още по-трудно. На мен ми харесва много", каза Тодорова пред Sportal.bg.

