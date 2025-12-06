Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Иля Малинин постави нов световен рекорд и спечели титлата на финала на Гран При по фигурно пързаляне в Токио

Иля Малинин постави нов световен рекорд и спечели титлата на финала на Гран При по фигурно пързаляне в Токио

  • 6 дек 2025 | 18:22
  • 252
  • 0
Иля Малинин постави нов световен рекорд и спечели титлата на финала на Гран При по фигурно пързаляне в Токио

Двукратният световен шампион Иля Малинин (САЩ) спечели финала на Гран При по фигурно пързаляне в Нагоя (Япония). Малинин триумфира с общ резултат от 332.29 точки (94.05 за кратката програма и 238.24 за свободната програма). Той направи седем четворни скока във второто си изпълнение, поставяйки нов световен рекорд за най-много точки във волна програма. Второто място е за японеца Юма Кагияма с 302.41, а трети е Шун Сато (Япония) с 292.08.

21-годишният Малинин е двукратен световен шампион (2024, 2025) и бронзов медалист от шампионата на планетата (2023). Той стана първият мъж в историята, изпълнил четворен аксел на състезание - най-трудният скок според системата за оценяване на Международния кънки съюз.

Американката Алиса Лю спечели титлата при жените със сбор от 222.49 точки. Японката Ами Накай е втора с 220.89, а нейната сънародничка Каори Сакамото завърши трета с 218. 80.

20-годишната Лю спечели първия си финал на Гран При. Американката е настоящата световна шампионка.

По-рано японците Рику Миура и Рюичи Кихара станаха шампион при спортните двойки с 225.21 точки, а американците Мадисън Чок и Евън Бейтс заеха първото място при танцовите дуети с 220.42.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Мико Рантанен поведе Далас към успех над Сан Хосе в НХЛ

Мико Рантанен поведе Далас към успех над Сан Хосе в НХЛ

  • 6 дек 2025 | 10:57
  • 459
  • 0
Винсент Крихмайер спечели супергигантския слалом в Бийвър Крийк

Винсент Крихмайер спечели супергигантския слалом в Бийвър Крийк

  • 6 дек 2025 | 10:45
  • 990
  • 0
Малена Замфирова завърши трета на старт за Световната купа по алпийски сноуборд

Малена Замфирова завърши трета на старт за Световната купа по алпийски сноуборд

  • 6 дек 2025 | 09:38
  • 4817
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификацията във Висла с четвърти резултат

Владимир Зографски преодоля квалификацията във Висла с четвърти резултат

  • 5 дек 2025 | 22:30
  • 1197
  • 0
Валентина Димитрова се класира 24-а в спринта на 7.5 км от Световната купа в Йостерсунд

Валентина Димитрова се класира 24-а в спринта на 7.5 км от Световната купа в Йостерсунд

  • 5 дек 2025 | 18:48
  • 1882
  • 0
Отмененото спускане в Бийвър Крийк е преместено във Вал Гардена

Отмененото спускане в Бийвър Крийк е преместено във Вал Гардена

  • 5 дек 2025 | 18:26
  • 1104
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

  • 6 дек 2025 | 18:51
  • 38581
  • 93
Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

  • 6 дек 2025 | 18:33
  • 1773
  • 0
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 24627
  • 22
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 37081
  • 45
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 27654
  • 14
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 21519
  • 63