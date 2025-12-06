Иля Малинин постави нов световен рекорд и спечели титлата на финала на Гран При по фигурно пързаляне в Токио

Двукратният световен шампион Иля Малинин (САЩ) спечели финала на Гран При по фигурно пързаляне в Нагоя (Япония). Малинин триумфира с общ резултат от 332.29 точки (94.05 за кратката програма и 238.24 за свободната програма). Той направи седем четворни скока във второто си изпълнение, поставяйки нов световен рекорд за най-много точки във волна програма. Второто място е за японеца Юма Кагияма с 302.41, а трети е Шун Сато (Япония) с 292.08.

21-годишният Малинин е двукратен световен шампион (2024, 2025) и бронзов медалист от шампионата на планетата (2023). Той стана първият мъж в историята, изпълнил четворен аксел на състезание - най-трудният скок според системата за оценяване на Международния кънки съюз.

Американката Алиса Лю спечели титлата при жените със сбор от 222.49 точки. Японката Ами Накай е втора с 220.89, а нейната сънародничка Каори Сакамото завърши трета с 218. 80.

20-годишната Лю спечели първия си финал на Гран При. Американката е настоящата световна шампионка.

По-рано японците Рику Миура и Рюичи Кихара станаха шампион при спортните двойки с 225.21 точки, а американците Мадисън Чок и Евън Бейтс заеха първото място при танцовите дуети с 220.42.

Снимки: Imago