Олимпийският огън започна своята щафета в Рим, ще пропътува 12 000 км и 300 града за 63 дни

Щафетата с олимпийския огън за Игрите в Милано и Кортина започна в Рим в събота сутринта, като първият от 10 001 души, които ще го носят до церемонията по откриване на Игрите на 6 февруари ще бъде плувецът Грегорио Палтриниери, предаде АФП.

Палтриниери, който е олимпийски шампион от 2016 от плуването свободен стил на 1500 м, пое огъня тази сутрин от Стадио дей Марми в подножието на Олимпийския стадион в италианската столица, облечен с бяла шапка и в бял спортен екит с оранжеви и жълти кантове, като направи 200 метра и запали факлата на друга бегачка - бившата фехтовачка Елиза Ди Франчиска. Двукратната олимпийска шампионка в рапирата предаде после огъня на олимпийския шампион в скока на височина от 2021 Джанмарко Тамбери.

Щафетата трябва да премине през най-известните места на Рим - площада Сан Пиетро, Пантеона, Имперските форуми и Колизеума, като огънят трябва да пристигне тази вечер на Пиаца деи Пополо.

Олимпийският огън ще бъде носен от спортисти, артисти и обикновени хора, като ще премине 12 000 километра за 63 дни и ще обиколи 300 градове в Италия, след които Сиена, Агридженте, Помпей, Флоренция, Венеция и Комо, преди да пристигне в Милано на 5 февруари в навечерието на церемонията по откриването на стадион "Сан Сиро".

"Тази щафета ще покаже красотата на нашата страна", заяви Джовани Малаго, който е президент на Организационния комитет на Игрите.

Това са четвъртите Олимпийски игри, които се организират в Италия, след Рим през 1960, Кортина д'Ампецо през 1956 и Торино през 2006, като спортът се завръща в Алпите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages